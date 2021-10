Množična zastrupitev z ogljikovim monoksidom - 11 so jih odpeljali v bolnišnico

15.10.2021 | 07:00

Okoli polnoči je v Čudnem selu, občina Črnomelj, prišlo do zastrupitve več oseb z ogljikovim monoksidom. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so enajst oseb oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so prezračili prostore in pomagali reševalcem pri transportu oseb v bolnišnico. Lastniku so do nadaljnjega prepovedali kurjenje.

Padel z invalidskega vozička

Ob 17.45 je na Jurčičevi ulici v Brežicah občan v stanovanju padel z invalidskega vozička. Pri tem se ni poškodoval. Na kraj dogodka so odšli gasilci PGD Brežice, njihova pomoč pa ni bila potrebna, saj so še pred njihovim prihodom stanovalcu pomagali sostanovalci bloka.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HOHOVICA, TP PODPEČ in TP JAVORJE.

- od 12:00 do 15:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. LOKA in TP IGLENIK.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJ na izvodu LEVO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEŠTOVCI, TP PANGRČ GRM.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODZEMELJ, izvod Podzemelj.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Remontni kompleks predvidoma med 8:00 in 13:00 uro, na območju TP Velika vas, nizkonapetostno omrežje - Ob cesti proti Raki med 8:30 in 14:00 uro, na območju TP Ribnica, Mala Dolina, Gaj in Podgračeno med 7:30 in 14:00 uro, na območju TP Zakot 3, nizkonapetostno omrežje Slakonja - Novak pa med 11:00 in 13:00 uro.

M. K.