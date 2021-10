Defibrilator tudi na vhodu Šolskega centra Krško-Sevnica

15.10.2021 | 08:10

Včerajšnja predaja defibrilatorja (vse fotografije: Občina Krško)

Krško - Poleg temeljnih postopkov oživljanja so za reševanje življenj ključni defibrilatorji, zato je včeraj, pred svetovnim dnevom oživljanja, župan občine Krško mag. Miran Stanko direktorju Šolskega centra Krško-Sevnica Jožetu Pavloviču predal defibrilator. Ta bo na CKŽ 131, ob glavnem vhodu v šolski center, javno dostopen 24 ur na dan, sedem dni v tednu.



Pri srčnem zastoju je ključna takojšnja pomoč. Če defibrilator ob temeljnih postopkih oživljanja uporabimo v treh do petih minutah po zastoju, lahko povečamo delež preživetja za celo več kot 50 %, ob tem ponovno spominjajo na krški občini.

Trenutno je na območju občine Krško skupno 34 defibrilatorjev, ki so dostopni 24 ur na dan. Poleg občine so jih v zadnjem letu dni prispevali tudi posamezne krajevne skupnosti, društva, podjetja in druge organizacije. Pregledna karta s podatki o dostopnosti defibrilatorjev na območju občine Krško je na voljo tu.

M. K.

Galerija