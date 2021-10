Mikrografiji priznanje za vzorno ravnanje z zaposlenimi

15.10.2021 | 09:00

Foto: GZDBK

Otočec - Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) je na Otočcu včeraj pripravila 14. dan ravnanja s človeškimi viri z naslovom Uspešno preko izzivov virtualnosti. Uvodoma sta zbrane pozdravila direktor GZDBK Tomaž Kordiš in predsednica Sekcije za ravnanje s človeškimi viri Mojca Novak iz Adrie Mobil. Sledilo je predavanje dr. Dana Podjeda, antropologa iz ZRC SAZU, z naslovom Iskanje ravnotežja med digitalnim in analognim v kovidskem času. V strokovnem predavanju z naslovom Digitalno je nova realnost tudi za HR pa so prisotni prisluhnili tudi Jasmini Ridzi iz podjetja Amitas.

Po strokovnem delu je sledila že štirinajsta podelitev priznanja Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Dolenjske in Bele krajine, ki ga je letos prejela novomeška Mikrografija. Podjetje je vodilno na področju elektronskega obvladovanja in hrambe dokumentov in je kot eden izmed vodilnih ponudnikov prisoten mnogo širše kot le v Sloveniji. Kot so zapisali v obrazložitvi priznanja, v Mikrografiji za svoje zaposlene skrbijo temeljito in ne le pri zagotavljanju čim boljših delovnih pogojev, ampak tudi izven delovnih obvez ter na atraktivne načine: ''Znanje in prav taka skrb za zaposlene podjetju zagotavlja doseganje lastnega uspeha, razvoja in prodora. Ob tem so kot podjetje postali vse bolj prepoznani tudi kot želen in ugleden delodajalec za vse bolj dragocene kadre v zelo konkurenčni branži, v kateri si zagotavljajo svoje kupce.''

M. K.

Galerija