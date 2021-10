Pregnal ga je alarm; semaforji spet ostali brez akumulatorjev

15.10.2021 | 11:00

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Na delovišču pri Laščah na območju Žužemberka je v noči na četrtek nekdo iz dveh premičnih semaforjev ukradel akumulatorja. Podobno se je, kot smo poročali, ta teden zgodilo tudi na območju Črnomlja.

V minuli noči je v Lastovčah v Novem mestu neznanec skozi vrata poskušal vlomiti v osebni avtomobil. Ob sprožitvi alarma je pobegnil.

Na Zobčevi ulici v Novem mestu pa je ponoči nekomu uspelo vlomiti v avtomobil, ukradel je električno ročno orodje. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Čez mejo Sirci in Afganistanci

Policisti so na območju Ponikev (PP Brežice) izsledili in prijeli dva državljana Afganistana in v Novi vasi pri Mokricah (PP Brežice) deset državljanov Sirije. Policijski postopki s tujci, ki so nezankonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer v minulem dnevu intervenirali v 59. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 177 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, ponarejanja listin, vloma in tatvin. V Novem mestu so osumljencu nasilja v družini izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvi. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe in, kot omenjeno, nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.