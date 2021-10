Povprečje novih okužb poskočilo

15.10.2021 | 13:45

V četrtek so zdravstveni delavci izvedli 5139 PCR-testov in potrdili 1100 okužb z novim koronavirusom, kažejo podatki covid sledilnika. Delež pozitivnih izvidov je bil tako 21,4-odstoten, kar je 1,3 odstotne točke več kot včeraj in kar 3,6 odstotne točke več kot pred tednom dni.

Povprečje novih okužb v zadnjih sedmih dneh se je tako povišalo za 4,6 odstotka in je zdaj pri 853,3, kar je največ v zadnjih 11 dneh. 14-dnevna pojavnost je višja za dober odstotek in znaša 555,7.

V bolnišnicah zdravijo 403 covidne bolnike, 116 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. Umrle so štiri osebe.

Po podatkih NIJZ je v državi trenutno 11.707 aktivnih primerov okužb.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 28 covidnih bolnikov (tako kot včeraj), od tega sedem na intenzivni terapiji. Tri paciente so odpustili in jih prav toliko sprejeli.

V SB Brežice covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 15, Metlika 11, Črnomelj 9, Straža 8, Ribnica 5, Trebnje in Mokronog Trebelno 4, Kočevje, Šentjernej in Mirna Peč 3 Žužemberk in Semič 2, Šmarješke Toplice, Mirna in Šentrupert 1

Posavje - Krško 12, Brežice 10, Sevnica 6, Radeče 3

