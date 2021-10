Črnomaljski Zakladnici mednarodna arhitekturna nagrada

15.10.2021 | 12:20

Črnomaljska Zakladnica (arhiv)

Črnomelj - Občina Črnomelj je bila letos izbrana za nagrado BIG SEE Arhitecture Award 2021 v kategoriji javni prostorov, in sicer za prenovo kletnih prostorov v mestnem jedru in preureditev teh v turistično vstopno točko – Zakladnico. Skozi stalno razstavo kulturne in naravne dediščine ter drugih zanimivosti je Zakladnica izhodiščna točka turističnega pohajkovanja po Črnomlju in do ostalih znamenitosti in lepot Bele krajine. Zakladnica je v upravljanju RIC Bela krajina, ki skrbi za notranjost in predstavitev prostora.

Ureditev Zakladnice je nominirana tudi za nagrado Grand Prix, spletna razglasitev Grand Prix nagrajencev znotraj posamezne kategorije je načrtovana 9. novembra, sporočajo iz črnomaljske občine.

O nagradi

Z nagradami BIG SEE AWARDS Zavod big sistematično raziskuje, izpostavlja in promovira poslovni in ustvarjalni potencial regije Jugovzhodna Evropa na področijh arhitekture, interierja, produktnega in modnega oblikovanja ter inovativnega lesarstva in kreativnega turizma.

Nagrade so namenjene promociji poslovne in kreativne odličnosti jugovzhodne Evrope in kot take ponujajo poglobljen vpogled v trenutno stanje na področju ustvarjalnosti v regiji.

Vključene države: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Ciper, Češka, Črna gora, Grčija, Hrvaška, Italija, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Moldavija, Romunija, Slovaška, Slovenija, Srbija in Turčija.

M. K.