Jesen na vasi: S kar tremi kralji

15.10.2021 | 14:30

Predsednica Turističnega društva Tržišče Milena Knez je v nedeljo popoldne s pomočjo članic Aktiva kmečkih žena, Mladih žurerk, mažoret OŠ Tržišče ter moške pevske skupine in harmonikarjev v Malusovi zidanici na Malkovcu pripravila pestro prireditev z etnološkim prizvokom Jesen na vasi. Na njej so Knezovi, ki se je znova dokazala tudi kot izkušena moderatorka, trije kralji cvički – dva bivša Andrej Tratar in Marjan Pirc ter letošnji Matjaž Golob – odgovarjali, kako se lotijo del v vinogradu in zidanicah, da pridelajo tako odličen cviček, pa tudi druga vina. Golob je povabil na prireditev tudi nekdanjo kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec in Matjaža Pavlina, predstavnika konzorcija Turizem v zidanicah, da bi zvedeli, kaj bi lahko postorili proti zaraščanju vinskih goric. Zbrane je pozdravil tudi sevniški podžupan Janez Kukec.

Iz aktualne tiskane štvilke Dolenjskega lista.

Foto: Pavel Perc