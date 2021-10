FOTO: Kolesarski poligon v Metliki uradno odprt

15.10.2021 | 14:15

Foto: Občina Metlika; A. R.

Metlika - Metliški župan Darko Zevnik je včeraj popoldne za igriščem Osnovne šole Metlika skupaj z Janezom Bajdo, predstavnikom izvajalca del podjetja Batt Crew, Dejanom Gorencem iz nacionalne tekmovalne pumptrack serije, ki poteka pod okriljem Kolesarske zveze Slovenije - Pumpaj Slovenija, in Markom Čuligom iz podjetja Status, ki je z donacijo prispevalo k izvedbi investicije, odprl kolesarski poligon - 1. belokranjski pumptrack poligon.

Vrednost celotne naložbe je znašala nekaj maj kot 32 tisoč evrov, od tega je prispevala Občina slabih 27 tisočakov, podjetje Status pa z donacijo pet tisoč evrov.

Nov športni objekt se nahaja vzporedno od obstoječega igrišča za metliško osnovno šolo. Skupna površina meri 480 m2 in sestoji iz kolesarskega poligona, dostopne poti ter urejene okolice z urbano opremo. Površina asfaltne vozne površine znaša 240 m2, 10 m2 je drenažnih in 230 m2 zelenih površin. V sklopu Pumptrack poligona je prav tako urejena informacijska točka z informativno pregledno tablo ter prostor za počitek s klopmi in stojalom za kolesa.

Kolesarski poligon je primeren za vse velikosti koles, rolke, rolerje, skiroje in poganjalčke. ''Z novo pridobitvijo bomo popestrili možnosti rekreacije na prostem za vse generacije, posebej za otroke in mladino,'' so v sporočilu za javnost zapisali na metliški občini.

M. K.

