Trebanjski Rem jubilej obeležil z odprtjem novih prostorov

15.10.2021 | 16:45

Rem je v trebanjski industrijski coni zgradil nov poslovno-proizvodni objekt.

Direktor podjetja Igor Kastelic

Trebnje - Podjetje Rem iz Trebnjega, ki so ga pred dnevi razglasili za gazelo dolenjsko-posavske regije, letos praznuje 20-letnico delovanja. Jubilej so danes obeležili tudi z uradnim odprtjem novih poslovno-proizvodnih prostorov v industrijski coni Trebnje.

Kot je povedal direktor Igor Kastelic, je za njimi uspešnih dvajset let, saj se Rem po dvajsetih let razvoja lastnega modela uvršča v vrh evropskih proizvajalcev modularne gradnje. Kupci jih prepoznavajo kot razvojno, inovativno in odgovorno podjetje. Danes so na odprtje novih prostorov povabili tudi mnoge njihove poslovne partnerje iz tujine. »Smo izvozno podjetje, kajti pretežni del naših modularnih enot prodamo na trgih po Evropi. Povabili smo jih tudi, da jim pokažemo novo tehnologijo, naše nove pridobitve in možnosti nadaljnjega skupnega razvoja in rasti,« je dejal Kastelic.

Nove poslovno-proizvodne prostore so začeli graditi pred dvema letom in lani že preselili prvi del proizvodnje, dokončno selitev proizvodnega in upravnega dela podjetja pa so zaključili na začetku letošnjega leta. Trenutno še zaključujejo montažo in implementacijo določenih novih tehnologij v proizvodnji, ki jim bodo omogočale še boljšo optimizacijo proizvodnih procesov.

Podjetje v zadnjih dveh letih pospešeno vlaga v avtomatizacijo in digitalizacijo, poudarja Kastelic. Eden ključnih elementov je bila odločitev za naložbo v avtomatsko linijo za antikorozijsko zaščito jekla, prav tako so v fazi postavitve in zagona dveh robotskih celic za krivljenje pločevine in razrez fasadnih panelnih plošč. Prepričani so, da lahko z digitalizacijo in sočasno optimizacijo procesov ustvarijo boljše delovne pogoje za zaposlene ter imajo večji nadzor nad izdelki in storitvami. »S to investicijo želimo postati prvo podjetje v regiji, ki bo lahko trgu ponudilo predfabricirane modularne objekte z lastnostmi skoraj nič-energijske stavbe,« poudarja direktor Rema.

Naložba je stala nekaj več kot 15 milijonov evrov, od česar so zgolj za avtomatizacijo in robotizacijo proizvodnje namenili 7,6 milijona. 2,6 milijona evrov je v skladu z zakonom o spodbujanju pomembnih naložb v Sloveniji prispevalo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Načrt, ki ga je za pridobitev državnih sredstev moralo predložiti podjetje, predvideva, da bo v novem obratu na novo zaposlenih 51 ljudi, od tega vsaj 11 s šesto ali višjo stopnjo izobrazbe. Po Kasteličevih besedah obveze ne bodo le izpolnili, pač pa bodo zaposlili še več ljudi.

Podrobneje o letošnjem poslovanju podjetja in nadaljnjih načrtih ter težavah z dobavo materialov pa v naslednji tiskani številki Dolenjskega lista.

Besedilo in fotografije: R. N.

Zvočni zapisi Direktor podjetja REM Igor Kastelic o poslovanju podjetja Direktor podjetja REM Igor Kastelic o poslovanju podjetja

Galerija