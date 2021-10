Predsednik in direktor sta pa Lili Marleen na domovinskem dnevu

15.10.2021 | 19:20

Predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle in direktor Grma Novo mesto - centra biotehnike in turizma Tone Hrovat sta skupaj z orkestrom na orglice zaigrala predvsem med drugo svetovno vojno zelo priljubljeno nemško pesem Lili Marleen.

Novo mesto - V Sevnem je bilo danes slovesno in domovinsko. Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma je z domovinskim dnem obeležil 30 let samostojne in neodvisne države Slovenije ter vlogo Grma Novo mesto pri tem, 135 let Kmetijske šole Grm Novo mesto, 60 let Srednje šole za gostinstvo in turizem, 20 let Višje strokovne šole in 10 let Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto.

Začelo se je s konferenco ob 41. svetovnem dnevu hrane s sloganom Boljša proizvodnja, boljša prehrana, boljše okolje in boljše življenje, ki vstopa v zaporedje dogodkov letnih konferenc Hrana, prehrana, zdravje, sledila pa je proslava, ki sta jo pripravila društvi MORiS pod vodstvom Antona Krkoviča in SKUD – FSDP Mati Domovina z nastopom De Niro AS Orchestra ter dijakov in študentov ter razstavo lokalnih pridelkov, izdelkov, kulinarike in ponudbe dijakov, študentov ter soustvarjalcev Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma.

Glasbeniki so igrali na inštrumente v maskirnih barvah.

Občinstvo in goste, med katerimi so prevladovali politiki vladajoče in njej naklonjenih strank, sta presenetila predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle in direktor Grma Novo mesto - centra biotehnike in turizma Tone Hrovat, ki sta skupaj z orkestrom na orglice zaigrala predvsem med drugo svetovno vojno zelo priljubljeno nemško pesem Lili Marleen, prisluhnili pa so lahko tudi domovinski poeziji novinarja Igorja Pirkoviča iz njegove zbirke pesmi o domovini Skupaj.

Slavnostni govornik na prireditvi s pomenljivim naslovom Domovinski dan - Jutra so najlepša zjutraj pod sloganom Praznujmo skupaj je bil predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle, ki je obudil spomin na dogodke izpred tridesetih let in med drugim v svojem slogu povedal, da takrat nismo bili ne cepljeni ne razcepljeni kot danes, in smo znali stopiti skupaj.

I. Vidmar

