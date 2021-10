V Vipapu se pripravljajo na ponovni zagon proizvodnje

15.10.2021 | 17:40

Krško - Vodstvo družbe Vipap Videm Krško se trenutno ukvarja s pripravami na ponovni zagon proizvodnje, kar zaposleni podpirajo, je po današnjem zboru delavcev dejal predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek. Zgoditi se zna, da bodo za september zaposleni dobili le del plač, o odpuščanju pa govora zaenkrat ni, je dodal.

Prisilka, sicer stečaj

Počivavšek je po današnjem zboru delavcev v izjavi za medije spomnil, da so zaposleni že večkrat prispevali k reševanju Vipapa, kljub temu pa je bil, zaradi delovanja prejšnjih vodstev oz. lastnikov, podan predlog za prisilno poravnavo. Po njegovih informacijah sodišče čaka na dopolnitev dokumentacije, potrebno bo tudi odločanje upnikov. "Če prisilna poravnava ne bi uspela, bi to pomenilo stečaj podjetja," je posvaril.

Sicer se sedanje vodstvo Vipapa ukvarja predvsem s pripravami na zagon proizvodnje, je nadaljeval. Današnji sestanek je bil namenjen zlasti vprašanju, ali to podpirajo zaposleni.

Težava je pridobivanje sredstev za zagon in utegne se zgoditi, da bo izplačana plača za september nižja oz. bo v višini minimalne plače, poračun pa naj bi sledil kasneje, je dodal.

Zaposleni to sprejemajo "z razumevanjem", je ocenil Počivavšek, seveda pa je vse odvisno od tega, kaj se bo dogajalo v nadaljevanju. "V sindikatu bomo pozorno spremljali pripravo poslovnega načrta za naprej in postopek prisilne poravnave ter se po posvetovanju s člani odločali za aktivnosti," je dodal.

Zatrdil je, da v tem trenutku ni nikakršnega govora o zmanjševanju števila zaposlenih. "Nenazadnje so za obratovanje potrebne ekipe, tako da se zlasti v proizvodnji ne pričakuje zmanjševanja," je dejal.

Na svetu delavcev je bilo slišati, da imajo v družbi dovolj naročil za zagon in obratovanje dveh papirnih strojev. Kot najkasnejši datum začetka ponovnega obratovanja se je omenjal 1. december, za delovanje pa naj bi bilo potrebnih pet milijonov evrov.

Na pomoč pri reševanju družbe prihaja Andrej Božič, nekdanji prvi mož Steklarne Hrastnik in član uprave Slovenskega državnega holdinga. "Vse, kar zdaj počnemo, je, da ohranimo delovna mesta, da čez tri, štiri ali pet mesecev, ko si ustvarimo kredibilnost in zaupanje, pride nekdo, ki bo vložil v tovarno 10 milijonov evrov in še kaj več," je dejal.

Počivavšek je sicer na vprašanje novinarjev o vlogi Božiča v Vipapu odgovoril, da je to vprašanje za upravo družbe. "Razumem pa, da sodeluje pri kriznem reševanju podjetja in ponovnem zagonu proizvodnje," je dodal.

STA; M. K.