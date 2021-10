V Novem mestu zaživel pametni sistem Sitium

15.10.2021 | 20:00

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je danes skupaj z ministrom za digitalno preobrazbo Markom Borisom Andrijaničem in predsednikom uprave Telekoma Slovenije Cvetkom Sršenom otvoril pametni sistem Sitium v Novem mestu. Ta je na voljo kot aplikacija za mobilne telefone in kot fizična kartica, predstavlja pa nadgradnjo obstoječih javnih storitev s pametnimi rešitvami, ki, kot sporočajo z rotovža, bodo uporabnikom omogočale lažje, bolj fleksibilno in udobnejše koriščenje programov in storitev javnih ponudnikov. Med prvimi storitvami, ki jih Sitium v Novem mestu omogoča, je plačilo parkirnine, kmalu pa bo sistem možno uporabljati tudi za javni potniški promet. Župan s fizično kartico, predsednik uprave Telekoma Slovenije pa z mobilno aplikacijo sta sistem prva preizkusila v praksi in opravila prvi plačili.

Zagon pametnega sistema Sitium predstavlja pomemben korak na poti uresničevanja vizije pametne skupnosti, ki jo skupaj s partnerji razvija Mestna občina Novo mesto. Kot je izpostavil Gregor Macedoni, bodo občani lahko preko tega sistema na poenostavljen in lažji način uporabljali javne storitve: »Poleg uporabe in plačila parkiranja in javnega potniškega prometa bo s Sitiumom v prihodnje možno tudi plačevanje različnih ostalih storitev, kot so vstopnine na dogodke in v športne objekte, knjižnične storitve, izposojo koles, občane pa bomo lahko obveščali tudi o pomembnih informacijah o razpisih, vpisih v vrtce, o kakovosti zraka in podobno.«

Prednost pametnega sistema Sitium je, da lahko uporabnik za vse omenjene storitve uporablja le eno aplikacijo ali fizično kartico. Slednjo lahko uporabniki prevzamejo in napolnijo na eni od informacijskih točk sistema Situm, in sicer na sedežu novomeške občine in v Knjižnici Mirana Jarca, strošek izdaje kartice pa je pet evrov. Mobilna aplikacija Sitium je brezplačna, uporabniki jo napolnijo preko mobilne denarnice VALU, ki jo na mobitel naložijo ob instalaciji aplikacije. Ponuja enostaven način plačevanja na daljavo za parkiranje v izbrani parkirni coni ter vrsto novic in informacij, kar bodo v občini, kot napovedujejo, še nadgrajevali.

Predsednik uprave Telekoma Slovenije Cvetko Sršen je poudaril, da je sistem Sitium, ki so ga razvili v njihovem podjetju, povezovalni projekt rešitev pametnih mest, saj ga bodo kmalu uvedli tudi v Novi Gorici: »Sistem je zasnovan tako, da se vanj lahko vključi katerakoli občina in skupaj lahko soustvarjamo digitalno prihodnost Slovenije. Tako fizično kartico kot mobilno aplikacijo Sitium uporabniki polnijo prek VALU-ja, to je naše pametne denarnice. Pametna mesta, pametne denarnice in ostale pametne rešitve v Telekomu Slovenije razvijamo z namenom poenostavljanja življenj. In tovrstnih rešitev, ki nam jih omogoča sodobna tehnologija, lahko v prihodnje pričakujete še veliko.«

Minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič je z udeležbo na odprtju pametnega sistema podprl razvoj pametnih skupnosti in poudaril, da Novo mesto postaja vse bolj napredno mesto: »Pametne rešitve so blizu občanom in Sitium je odličen dokaz, kako lahko tehnologija služi ljudem in jim olajša bivanje v mestu.«

Minister si je sicer v Knjižnici Mirana Jarca ogledal še pametno omaro za 24-urno izposojo naročenega knjižnega gradiva, obisk pa je, po otvoritvi Sitiuma, zaključil še z otvoritvijo laboratorija za tovarne prihodnosti v Razvojnem centru Novo mesto. Podrobnosti o tem še sledijo.

M. K.

