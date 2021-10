Bik hudo poškodoval moškega, s helikopterjem so ga odpeljali v UKC

15.10.2021 | 18:15

Fotografija je simbolična. (Profimedia)

Dopoldne ob 9.46 je v Zemlju v občini Metlika bik poškodoval krajana. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so hudo poškodovanega moškega oskrbeli in ga prepeljali v Metliko, od koder ga je ekipa Enote helikopterske nujne medicinske pomoči s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala v UKC Ljubljana. O dogodku so bili obveščeni policisti.

Trčenje na Mirnopeški

Ob 13.20 sta na Mirnopeški cesti v Novem mestu trčili osebni vozili. V nesreči se je poškodovala ena oseba, reševalci so jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine ter pomagali policiji. Za odstranitev posledic prometne nesreče so poskrbeli delavci cestnega podjetja.

Gorelo na Košenicah

Ob 16.04 je na Košenicah v Novem mestu gorel kup vejevja ob gozdičku. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili ogenj na površini okoli 50 kvadratnih metrov.

M. K.