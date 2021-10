Dvojna doza velikih Krkinih nagrad je podeljena

15.10.2021 | 21:00

Letošnji prejemniki velike Krkine nagrade dr. Jerneja Kladnik, dr. Žane Temova Rakuša, dr. Jernej Štukelj, dr. Anja Kolarič in dr. Jelena Mandić skupaj s predsednikom uprave in generalnim direktorjem Krke Jožetom Colaričem in članom uprave dr. Alešem Rotarjem. (foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Danes opoldne je bilo v Krki znova slovesno. Podelitev velikih Krkinih nagrad mladim znanstvenikom za njihova dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela je eden izmed za novomeško tovarno zdravil najpomembnejših dogodkov v letu, letos pa je bil tako rekoč dvojen, saj so poleg letošnjih podelili tudi lanske, jubilejne 50. velike Krkine nagrade.

Glede na dejstvo, ki ga je pred leti v intervjuju za Dolenjski list izpostavil tedanji minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič, da kar tretjino denarja, ki ga v Sloveniji namenjamo raziskovalni dejavnosti, prispeva Krka, kar je toliko kot za ta namen prispeva tudi država, so Krkine nagrade zelo pomembna spodbuda tako dijakom in dodiplomskim kot tudi doktorskim študentom, da se posvetijo raziskovalni dejavnosti in svojo življenjsko pot najdejo v znanosti, obenem pa se prek Krkinih nagrad mladi znanstveniki tesneje povežejo s Krko, nekateri od njih se v njej tudi zaposlijo ali pa na druge načine sodelujejo z njo.

V 51 letih je Krka podelili že 2981 Krkinih nagrad. Letos je na razpisih za srednješolske ter dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge sodelovalo 173 dijakov in študentov, ki so pripravili 166 raziskovalnih nalog. 121 študentov vseh študijskih stopenj je prijavilo 114 raziskovalnih nalog, kar je največ do sedaj. Znanstveni odbor Sveta Sklada Krkinih nagrad je študentom z najboljšimi raziskovalnimi nalogami podelil 5 velikih Krkinih nagrad za raziskovalno nalogo ter 25 Krkinih nagrad in 44 posebnih pohval za raziskovalno nalogo. Ker pa so bile naloge, prispele na razpis, zelo kakovostne, so študentom podelili tudi 40 Krkinih priznanj. Med letošnjimi prejemniki nagrad je kar 31 doktorjev znanosti.

Velike Krkine nagrade za lansko leto so prejeli dr. Miha Drev, dr. Andreja Radman Kastelic, dr. Miha Virant, dr. Janja Mirtič in dr. Andraž Lamut.

Letos so veliko Krkino nagrado prejeli dr. Jerneja Kladnik, dr. Anja Kolarič, dr. Jelena Mandić, dr. Jernej Štukelj in dr. Žane Temova Rakuša, ki so svoje raziskave skupaj s še prejemnikoma Krkine nagrade dr. Alenom Krajncem in Aljošo Gradiškom predstavili na 31. simpoziju, ki je tako kot lanski potekal prek spleta. Velike Krkine nagrade za lansko leto so prejeli dr. Miha Drev, dr. Andreja Radman Kastelic, dr. Miha Virant, dr. Janja Mirtič in dr. Andraž Lamut.

Dr. Žiga Hodnik

Slavnostni govornik na današnji podelitvi velikih Krkinih nagrad dr. Žiga Hodnik, vodja Krkinega laboratorija za masno spektrometrijo v Razvoju in raziskavah zdravil, ki je bil pred leti tudi sam prejemnik velike Krkine nagrade, je v svojem govoru izpostavil pomen sodelovanja v znanosti, ki je v današnjem globaliziranem svetu in globalizirani znanosti nujna. »En sam raziskovalec ne more slediti hitrosti, multidisciplinarnosti in umski pestrosti raziskovalnega tima,« je povedal.

Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič je ob tej priložnosti izpostavil: »Dobro vemo, da je Krka lahko uspešna le, če v njej delajo izobraženi, strokovno podkovani, ustvarjalni in inovativni ljudje, ki jih že dobrih pet desetletij v svojo sredino privabljamo tudi s Krkinimi nagradami. Postale so simbol spodbujanja mladih k razvojno-raziskovalnemu delu, simbol zdrave tekmovalnosti in inovativnosti ter simbol kakovostnih in uporabnih rešitev.«

Dr. Aleš Rotar, član uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta sklada Krkinih nagrad pa je v svojem nagovoru izjavil: »Vsem je skupna želja po odkrivanju novega in ustvarjanju. Prav slednje, ustvarjati in ne samo raziskovati zaradi trenutnega navdiha ali radovednosti, je odlika pravega raziskovalca in nagrajenci ste se kot taki tudi izkazali.«

Prireditev ob podelitvi velikih Krkinih nagrad je v režiji Matjaža Bergerja pripravil Anton Podbevšek Teater.

I. V.

