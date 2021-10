Takega društva nimajo nikjer drugje v Sloveniji

16.10.2021 | 16:00

Župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar je ob jubileju Domoznanskemu društvu Šmarjeta podelil županovo priznanje. Prejel ga je predsednik Jože Perše (na levi).

Nastopili so osnovnošolci s pesmimi z domoljubno vsebino.

MePZ Šmarješke Toplice je zapel pod vodstom Milana Pavliča.

Domoznansko društvo Šmarjeta je obnovilo do zdaj 31 malih kulturnih spomenikov, med njimi tudi božjepotna znamenja.

Šmarjeta - Šmarješka občina je menda edina v Sloveniji, ki se lahko pohvali s svojim domoznanskim društvom. Domoznansko društvo Šmarjeta je dvajset let delovanja včeraj zvečer obeležilo z akademijo v kulturnem domu, na kateri je bil slavnostni govornik prof. dr. Stane Granda, ki je poudaril pomen takega društva in pomembno delo, ki ga je že opravilo.



Župan Občine Šmarješke Toplice mag. Marjan Hribar je društvu ob jubileju podelil županovo priznanje ter mu zaželel še naprej dobro delo. Poudaril je, da ima društvo pomembno vlogo in poslanstvo v današnjem času, saj ohranja in širi vrednote, kot so domoljubje, spoštovanje preteklosti ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine, slovenstvo, pa hvaležnost, itd., »kar je za marsikoga boleče in mu ni prav. A te vrednote so danes tako dali drugače ogrožene, so pa zelo plemenite in pomembne. Če bi tudi ostale slovenske občine imele takšno društvo, bi bila Slovenija drugačna,« je dejal, ter se zahvalil tudi svoji predhodnici Bernardki Krnc, saj je občina tudi takrat podpirala domoznansko društvo.

Člani društva so se ob praznovanju spominjali prelomnega leta 2000, ko je na pobudo intelektualcev, ki so bivali ali ustvarjali v šmarješki dolini, nastalo zelo aktivno društvo v občini in nekako nadomestilo nekoč zelo dejavno kulturno društvo v kraju, ki ga zanesenjaki niso mogli obuditi.

Ustanovitelji Domoznanskega društva Šmarjeta, ki danes šteje 51 članov, so bili: prof. dr. France Cvelbar, ki je prvi prevzel vodenje, prof. dr. Stane Granda, ki je predlagal ime društva, pa Peter Repovž, mag. Joža Dolenšek ter Jože Perše, sedanji predsednik društva.

Na prehojeno pot so lahko upravičeno ponosni. Kot je v nagovoru dejal Jože Perše, se je začelo z nekaj zanimivi predavanji o bogati zgodovini njihovih krajev in pomenu varstva okolja ter z obnovo na pol porušene Jerinove kapelice v Ravniku. Do sedaj so z veliko prostovoljnega dela obnovili kar 31 malih kulturnih spomenikov ob pohodnih poteh, izdali so zbornik Šmarjeta in Bela Cerkev skozi stoletja, še dve knjigi in nekaj zgibank, obnovili stoletno brvi čez potok Radulja, organizirali številne zanimive izlete, itd. Načrtov jim ne manjka.

Na akademiji ob 20-letnici Domoznanskega društva Šmarjeta so nastopili: MePZ Šmarješke Toplice ter mladi kulturniki OŠ Šmarjeta.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija