Podpisali sporazum o financiranju prve etape vzhodne obvoznice

16.10.2021 | 08:30

Pred podpisom sporazuma o obvoznjici so odprli še prenovljeni cestni odsek Mokrice-Obrežje-Slovenska vas. (foto: Občina Brežice)

Brežice - Predstavniki ministrstva za infrastrukturo, ministrstva za okolje in prostor ter Občine Brežice so včeraj podpisali sporazum o financiranju prve etape brežiške obvoznice. Naložba naj bi stala približno 18,8 milijona evrov. Direkcija RS za infrastrukturo bo zanjo prispevala dobrih 13 milijonov evrov in okoljsko ministrstvo pet milijonov evrov.

Razliko oz. dobrih 600.000 evrov bo prispevala brežiška občina. Graditi naj bi začeli prihodnje leto in gradnjo končali konec leta 2023. Finančno naj bi naložbo končali leta 2024.

Kot je povedal brežiški župan Ivan Molan, je mestna vzhodna obvoznica za občino izjemnega pomena, saj bodo z njo dobili nov most čez Savo, nove kolesarske poti in drugo vzporedno infrastrukturo.

Omogočila bo razvoj in širitev Brežic proti vzhodu ter odpravo nivojskih križanj z železniško progo. Brežice bo razbremenila prometa, hkrati pa bo novozgrajeni most omogočil prenovo zdajšnjega oz. edinega brežiškega mosta prek Save.

Ker je del projekta povezan z gradnjo dolvodne hidroelektrarne Mokrice in s poglabljanjem savske struge, bo okrepila tudi območno protipoplavno varnost, je dodal Molan.

Vodja sektorja za investicije v ceste pri direkciji za infrastrukturo Tomaž Willenpart je navedel, da gre za prvo etapo brežiške obvoznice od avtocestnega priključka na Čatežu ob Savi do ceste proti Dobovi. Projekt vključuje tudi gradnjo novega 482-metrskega mosta, za katerega bo šla dobra polovica naložbenega zneska.

Gre za 1,6 kilometra dolg cestni odsek z vso prometno in drugo infrastrukturo. Naložba med drugim obsega še prenovo zdajšnjega krožišča na Čatežu in gradnjo novega na cesti proti Dobovi ter ureditev kolesarskih povezav.

Willenpart je dodal, da bodo do konca leta zagotovili še preostalo polovico potrebnih zemljišč. Januarja prihodnje leto nameravajo zaprositi za gradbeno dovoljenje in nato objaviti izvajalski razpis.

Vizjak o razvojni priložnosti Brežic

Podpisa sporazuma, ki sta ga ob Molanu podpisala še državni sekretar ministrstva za infrastrukturo Aleš Mihelič in državna sekretarka ministrstva za okolje in prostor Metka Gorišek se je udeležil tudi okoljski minister Andrej Vizjak.

Ta je poudaril, da bo projekt brežiške vzhodne obvoznice prispeval k protipoplavni varnosti, pomeni pa tudi dobro razvojno priložnost.

Brežice bodo imele namreč po končanju projekta kot edina slovenska občina na voljo mednarodno železniško in avtocestno povezavo, z letališčem v Cerkljah ob Krki še zračno mednarodno povezavo in po izgradnji hidroelektrarne Mokrice in tamkajšnjega rečnega pristanišča tudi mednarodno plovno oz. rečno povezavo.

Glede zapletov pri gradnji mokriške hidroelektrarne je Vizjak dodal, da sodbo upravnega sodišča glede pritožbe dveh okoljskih organizacij pričakujejo še ta mesec. Ob za ministrstvo ugodnem sodnem razpletu bi zgodaj spomladi zaprosili za gradbeno dovoljenje, gradnjo hidroelektrarne Mokrice pa začeli v prvi polovici prihodnjega leta.

Odprt odsek Mokrice-Obrežje-Slovenska vas

Na Brežiškem so včeraj uradno odprli tudi prenovljeni 1,7-kilometrski regionalni cestni odsek Mokrice-Obrežje-Slovenska vas. Naložba je stala približno 1,1 milijona evrov, 700.000 je zanjo prispevala direkcija za infrastrukturo in približno 400.000 brežiška občina.

Gradbena dela so poleg preplastitve 1,7 kilometra ceste obsegala še ureditev odvodnjavanja in izvedbo nove cestne razsvetljave ter ureditev komunalnih vodov. Za dvig prometne varnosti pa so zgradili pločnik za pešce.

STA; M. K.