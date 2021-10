V Velikih Laščah si želijo, da bi se obvoznica bolj izognila središču

16.10.2021 | 09:40

Tadej Malovrh (foto: Občina Velike Lašče/Boštjan Podlogar)

Variante tras

Velike Lašče - V Velikih Laščah si želijo, da bi se obvoznica, ki jo država načrtuje v okviru gradnje 3a razvojne osi, bolj izognila središču. Zato je občinski svet sklenil državi predlagati, naj potek obvoznice pomakne bolj na obrobje, v smeri proti železniški progi Grosuplje-Kočevje. Prvi vtisi kažejo, da bi predlog za državo lahko bil sprejemljiv, pravi župan.

Do zdaj je bilo za traso obvoznice, ki bi Velike Lašče razbremenila prometa na državni cesti Ljubljana-Kočevje, predstavljenih že več tras v sklopu sprejetega državnega prostorskega načrta, a soglasja za eno izmed njih med krajani ni bilo. Nekateri bodisi menijo, da bi bilo uničene preveč kmetijske zemlje, drugi, da bo šla cesta preveč blizu njihovih hiš, pravi župan Tadej Malovrh.

Zato je bila oblikovana ožja skupina predstavnikov občine in članove krajevnih odborov, ki je poskušala najti kompromisno rešitev med s strani države predlaganimi variantami obvoznice. Pri tem je podala popolnoma nov predlog, s katerim bi obvarovali obdelovalno zemljo, občinski svet pa ga je že poslal na ministrstvo za infrastrukturo.

Po tem predlogu bi obvoznico pomaknili bolj na obrobje, v slabši gozd v smeri proti železniški progi Grosuplje-Kočevje. To pomeni, da med Malimi in Velikimi Laščami ne bi naredila ovinka desno proti Velikim Laščam, ampak bi šla bolj naravnost.

Po Malovrhovih besedah bi bila to tudi najbolj naravna in logična pot. Težava po njegovih besedah pa je, da v tem primeru ne bi šlo več zgolj za obvoznico, ampak novogradnjo, kar pomeni ponovno uvrščanje v državni prostorski načrt. Hkrati bo to gradnjo zavleklo in podražilo. Trenutno predlagane trase so namreč že umeščene v državni prostorski načrt.

"Kot županu mi je konec koncev vseeno, katera različica bo na koncu sprejeta, stremim le k temu, da naredimo nekaj, kar bo razbremenimo center Velikih Lašč. Skozi Velike Lašče se namreč pelje že tudi od 6000 do 8000 vozil dnevno, morda tudi več," je dejal.

STA; M. K.