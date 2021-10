Minister Poklukar v Krškem: ''Vsi smo pri staranju na isti poti''

16.10.2021 | 13:00

Krško - Minister za zdravje je včeraj skupaj z direktorjem direktorata za razvoj zdravstvenega sistema Bogdanom Tušarjem obiskal Center za socialno delo Posavje – enota Krško.

V okviru projektnih aktivnosti se je v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija testiralo ključna orodja, mehanizme in storitve na področju Dolgotrajne oskrbe.

Projekt je potekal tudi v Občini Krško, in sicer v izvajanju Centra za socialno delo Posavje, ki že sicer izjemno dobro pokriva teren kot izvajalec socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu. Vodja projekta je bila Carmen Rajer, ki podpira krepitev celostne obravnave na domu ter je članica ekspertnega tima, ki z Ministrstvom za zdravje sodeluje pri usposabljanju ocenjevalcev in razvoju priročnika za ocenjevanje.

Občina Krško je po zaključku projekta prepoznala pozitiven doprinos ter se zato odločila, da se del aktivnosti dalje zagotavlja v okviru novega socialnovarstvenega programa Projekt dolgotrajne oskrbe v skupnosti MOST.

Minister Poklukar se je na obisku Centra za socialno delo (CSD) sestal z direktorico CSD Posavje Marino Novak Rabzelj, z vodjo projekta MOST Carmen Rajer in direktorico Občinske uprave Melito Čopar. Na delovnem sestanku so razpravljali o rezultatih projekta MOST in implementaciji pozitivnih učinkov širom po Sloveniji.

Minister je povedal, da v teh dneh na poslanske klopi prihaja predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi. »Po 19 letih poskušamo priti do potrditve zakona, ki sistemsko ureja področje dolgotrajne oskrbe v Sloveniji,« je dodal. Zakon bo za primerljive pravice ponudil primerljive storitve. S tem se bo uporabnikom omogočilo, da bodo starost lahko uživali v lokalnem, domačem okolju. Storitve bodo nadgrajene z možnostjo e-oskrbe in pa s storitvami za krepitev in ohranjanje samostojnosti. Dolgotrajna oskrba namreč namenja pozornost omogočanju samostojnosti in ne izhaja iz odvisnosti.

Zakon uvaja nadzor nad transparentnostjo in pravilno porabo sredstev. Prav tako prinaša zmanjšano tveganje za nastanek revščine pri starejših, kakor tudi zmanjšuje tveganje za psihično in fizično nasilje. Poleg področja dolgožive družbe pa predlog Zakona ureja tudi situacijo ljudi, ki so starejši od 18 let in so popolnoma odvisni od pomoči drugih.

Minister Poklukar meni, da moramo kot družba narediti enotni nacionalni korak v smeri dolgotrajne oskrbe za vse tiste, ki le-to že danes potrebujejo. Zavedati se moramo, da smo na poti staranja vsi skupaj v istem čolnu.

M. K.