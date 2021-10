Ob svetovnem dnevu oživljanja nova defibrilatorja v Šmihelu in na Košenicah

16.10.2021 | 11:45

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je ob svetovnem dnevu oživljanja, ki ga obeležujemo 16. oktobra, predala v uporabo dva nova javno dostopna avtomatska eksterna defibrilatorja (AED), ki sta nameščena na obrobju mesta - na Gasilskem domu Šmihel in na stavbi Tiskarne Vesel na Košenicah.

Naprave AED so namenjene izvajanju temeljnih postopkov oživljanja, zaradi enostavne uporabe, ki temelji na glasovnem vodenju osebe pri oživljanju, jih lahko uporablja kdorkoli. Na območju Mestne občine Novo mesto jih deluje 27, vključeni pa so v sistem vzdrževanja občine in Zdravstvenega doma Novo mesto, ki skrbita za njihovo neoporečnost. AED so dostopni 24 ur na dan vse dni v letu, na voljo pa so na naslednjih lokacijah:

Dom KS Prečna

Društvo upokojencev Novo mesto

Glavni trg 6

Mestne njive 4a

Sedež KS Regrča vas,

Gostilna pri Romanu,

Kulturni center Janeza Trdine,

Pokopališče Gorenje Karteljevo,

Sedež KS Podgrad,

Lekarna Bršljin,

Bazen Osnovne šole Grm,

Gasilski dom Dolž,

Gasilski dom Otočec,

Gasilski dom Potov vrh-Slatnik,

Gasilski dom Ratež,

Gasilski dom Smolenja vas,

Gasilski dom Stranska vas,

Gasilski dom Uršna sela,

Gasilski dom Mali Podljuben,

Gasilski dom Ždinja vas,

Pokopališče Srebrniče,

Stadion Portoval,

Šolski center Novo mesto,

Tržnica na Florjanovem trgu,

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, izpostava Novo mesto,

Gasilski dom Šmihel,

Tiskarna Vesel.

M. K.