FOTO: Minister zagnal laboratorij za tovarne prihodnosti

16.10.2021 | 14:20

S klikom na miško je minister Mark Boris Andrijanič zagnal laboratorij za tovarne prihodnosti. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič je včeraj ob asistenci direktorja Razvojnega centra Novo mesto v Podbrezniku zagnal laboratorij za tovarne prihodnosti. S klikom miške je spravil v tek robotski tekoči trak s katerega je čez nekaj minut prišla ura z logotipom Razvojnega centra in ročno dodanim podpisom ministra, ki je ob tem pripomnil, da se žal ne piše Rolex, saj bi bila potem tista ura precej več vredna.

Laboratorij za tovarne prihodnosti, ki so ga v Razvojnem centru poimenovali s kratico LABTOP, je stal 500 tisoč evrov, 300 tisoč so prispevali sponzorji in donatorji, preostanek pa Razvojni center Novo mesto skupaj z občinami Novo mesto, Trebnje, Metlika in Črnomelj.

LABTOP je učni industrijski laboratorij za izobraževanje, aplikativno raziskovanje in testiranje, je eden prvih sodobnih centrov znanja v Sloveniji, v katerem si je na enem mestu možno ogledati demonstracijo pametne tovarne, ki deluje po principu Industrije 4.0 in je krmiljena neposredno iz poslovnega (ERP) sistema. Namenjen je podjetjem, ki se še odločajo za posodobitev proizvodnje ali si želijo pridobiti informacije na tem področju, podjetjem, ki potrebujejo izobraževanja za svoje zaposlene, srednjim šolam in fakultetam.

Na uri ni pisalo Rolex

Kot so poudarili v Razvojnem centru so glavni cilji, ki so botrovali postavitvi LABTOP-a, izboljšati učinkovitost in konkurenčnost podjetij s proizvodnimi tehnologijami, ki so fleksibilne, avtonomne in agilne, povečati produktivnost in učinkovitost vseh virov v proizvodnji, izboljšati prenos znanja in praktičnih izkušenj za večjo učinkovitost tradicionalnih učnih metod ter izboljšati kompetentnost zaposlenih v industriji in posledično zmanjševati primanjkljaj usposobljenih delavcev.

I. V.

