Dramatičen poskok števila okuženih - 1437 okužb (Novo mesto in Krško 21)

16.10.2021 | 10:30

Profimedia

Petkove korona številke so na ravni letošnje pomladi. Opravljenih je bilo 5713 PCR testov, potrjenih pa je bilo 1437 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih izvidov je bil tako kar 25,2-odstoten. Za primerjavo: v četrtek je bil ta delež 21,4-odstoten, prejšnji petek pa je bilo pozitivnih 19,1 odstotka izvidov. Gre za največ potrjenih okužb od 7. aprila letos, ko so jih potrdili 1529.

Povprečje okužb v zadnjih sedmih dneh se je tako povišalo za skoraj 10 odstotkov in zdaj znaša 933, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa se je povišala za skoraj štiri odstotke, na 576,9.

V bolnišnicah leži 398 covidnih bolnikov - 47 so jih sprejeli na novo, 48 so jih odpustili, štirje pa so umrli. Intenzivno nego jih potrebuje 119 oziroma dva več kot včeraj.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 27 covidnih bolnikov (včeraj 28), od tega sedem na intenzivni terapiji. Štiri paciente so odpustili in jih prav toliko sprejeli, eden je žal umrl.

V SB Brežice covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 21, Črnomelj 16, Ribnica 8, Metlika in Straža 7, Semič 6, Šentjrnej 5, Trebnje in Dolenjske Toplice 4, Žužemberk 3, Mirna Peč 2, Šmarješke Toplice, Mirna in Šentrupert 1

Posavje - Krško 21, Sevnica 16, Brežice 12, Radeče 10, Bistrica ob Sotli 1

M. K.