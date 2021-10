FOTO: Gasilci gasili, otroci vreščali, nov avto se je pa izkazal

16.10.2021 | 18:00

Novomeški gasilci so delovanje nove opreme someščanom predstavili pri gašenju gorečega vozila in reševanju v drugo vozilo ukleščenega ponesrečenca. (foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Pol milijona evrov je stalo novo vozilo gasilcev novomeškega Gasilsko reševalnega centra, ki so ga dobili spomladi in z njim že devetdesetkrat odhiteli na posredovanje, zaradi spomladanskih koronskih omejitev pa jim ga je uspelo uradno prevzeti šele danes, ko so v Ločni na dvorišču svojega centra pripravili tradicionalni dan odprtih vrat in Novomeščanom, predvsem novomeškim otrokom pokazali, kaj vse imajo in kaj znajo, bliskovito hitro so pogasili goreče vozilo in iz drugega avtomobila rešili ukleščenega ponesrečenca ter tako navdušili novomeško otročad, da je kar vreščala od navdušenja.

»Novo vozilo predstavlja dobrodošlo novost v naši enoti, saj takega vozila še nismo imeli. Gre za vozilo z dvojno kabino, kar pomeni, da se v njem pelje posadka šestih gasilcev, od katerih se štirje lahko opremljajo z dihalnimi aparati in drugo opremo že med vožnjo, kar precej skrajša čas posredovanja. Vozilo je namenjeno gašenju, reševanju v prometnih nesrečah, nezgodah z nevarnim, snovmi, ima opremo za posredovanje na višinah. Zelo pomembno, da je opremljeno z baterijskim orodjem in več z električnim in hidravličnim, kot je bilo to v preteklosti. Tako gasilcem ni treba več vleči za seboj različnih kablov, posredujejo pa lahko tudi, kadar se z vozilom ni možno pripeljati v neposredno bližino. Vozilo vozi lahko do 3000 litrov vode in 300 litrov penila, ima specialno opremo za gašenje električnih vozil, detektorje za nevarne pline, biološke agense, radiološke detektorje. Tovornjak znamke Man je opremilo podjetje Rosenbauer. Nekaj take in podobne opreme smo sicer imeli že prej, a je ta novejša in boljša,« je o novem gasilskem vozilu povedal direktor in poveljnik Gasilsko reševalnega centra Novo mesto Gregor Blažič.

Simbolni ključ vozila je Gregorju Blažiču predal župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, Blažič pa ga je nato predal gasilcem, ki, kot rečeno, vozilo že s pridom uporabljajo.

I. Vidmar

