FOTO: Bi znali oživljati, če bi bilo treba?

17.10.2021 | 13:30

Prikaz postopkov oživljanja je bilo mogoče videti na stojnici tudi na Glavnem trgu. Za to so poskrbeli študentje medicine. Če bi znali pomagati, bi lahko rešili od dva do štirikrat več življenj!

Novo mesto - Včeraj je bil 16. oktober, svetovni dan oživljanja. Nacionalni akciji Slovenija oživlja!, v kateri se je v zadnjem tednu dni odvilo več kot 50 brezplačnih prikazov temeljnih postopkov oživljanja v 27 mestih po vsej državi, se je pridružil tudi RKS ter pri nas OZ RK Novo mesto, skupaj s Slovenskim reanimacijskim svetom ter Zvezo študentov medicine Slovenije.

Prostovoljci so na stojnicah na Glavnem trgu ter v Qlandiji ter že dan prej na sedežu RK posebno pozornost namenili prikazu temeljnih postopkov ukrepanja pri zastoju srca pri odrasli osebi, otroku ali dojenčku, da bi širili znanje prve pomoči in promocijo oživljanja med laiki.

V Sloveniji srčni zastoj doživi okrog 1700 oseb na leto oz. tri do pet ljudi vsak dan. Ukrepanje v prvih minutah je odločilno. V zadnjih dvajsetih letih nam je uspelo zaradi večjega odziva očividcev izboljšati preživetje po srčnem zastoju za trikrat. In tu bi bili lahko še boljši! Pomoči se lahko nauči vsak, tudi otroci!

V korona času oklevanje, zato manj preživelih po srčnem zastoju

Barbara Ozimek

Žal v koronačasu opažajo, da se čedalje manj ljudi odloči pristopiti in pomagati v primeru srčnega zastoja, kar je vidno v padcu števila preživelih.

Sekretarka OZ RK Novo mesto Barbara Ozimek zato poudari, da je tudi danes, v obdobju epidemije koronavirusne bolezni, še kako pomembno, da pristopimo in pomagamo, ter oživljamo. »Ni toliko poudarka na vpihovanju, važno je, da se vsaj pritiska, masira, in uporablja defibrilator, če je na voljo. Tako lahko rešimo življenje, ker v 3 do 5 minutah ne bo prišel noben reševalec, so pa te minute odločilne,« pove.

Maja Tisovic

Da se velja opogumiti in pomagati, poudarja tudi Maja Tisovic, študentka 3. letnika medicine iz Novega mesta, ena od članic ekipe, ki je na stojnici na Glavnem trgu obiskovalcem razlagala, kako se ukrepa, če pride do zastoja srca.

»Na stojnici prikažemo postopek oživljanja. Ljudje obnovijo svoje znanje, kaj jim na novo pokažemo. Obnovimo pristop k poškodovancu, kako je treba dejansko oživljati in uporabljati defibrilator. Pogosto je ljudi strah pristopiti, zlasti na javnih prostorih. S takimi delavnicami skušamo premagati ta strah, da greš pomagati, ker se sicer odgovornost le prelaga, češ, saj bo pomagal kdo drug. Sicer pa se največ srčnih zastojev zgodi doma, v krogu družine, zato je res pomembno, da ljudje znajo oživljati, saj lahko tako svojemu bližnjemu režijo življenje,« je povedala bodoča zdravnica Maja.

Trije koraki oživljanja

Pomembno je poznati tri nujne korake oživljanja: najprej je treba prepoznati srčni zastoj – zanj gre, če se oseba ne odziva in ne diha. Drugi korak je klic na številko 112, kjer dispečerji pomagajo z navodili, kako oživljati, povedo tudi, kjer je najbližji defibrilator. Kot tretje pa je treba nemudoma začeti s stisi prskega koša, na sredini, z globino od 5 do 6 centimetrov in s frekvenco 100 do 120 stisov na minuto. To je treba početi do prihoda reševalcev oz. če je mogoče, s pomočjo defibrilatorja. Pri slednjem so v pomoč slikovna in zvočna navodila, pomagajo tudi dispečerji na 112.

Kot se je pokazalo v akciji Slovenija oživlja!, zanimanje ljudi za takšna znanja je, tudi zaradi večje kampanje. Sicer pa imajo na novomeškem RK vsak drugi torek v mesecu ob 16. uri v njihovih prostorih v Humanitarnem centru na Drski delavnico oživljanja z defibrilatorjem. Udeležite se je!

Besedilo in foto: L. Markelj

