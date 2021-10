V 12. krogu le remi Krke

17.10.2021 | 08:35

Simbolna slika (foto: arhiv; R. N.)

Beltinci so včeraj v 12. krogu 2. slovenske nogometne lige s 3:0 zmagali v Krškem, Primorje je z enakim izidom ugnalo Fužinar, Rudar je s 4:1 odpravil Brežice, po dvakrat sta zadela Vito Batistić in Brian Saramago (slednji je z osmimi goli drugi strelec lige), Jadran pa je vpisal sploh prvo zmago, ko je z 2:0 premagal Rogaško.

Nogometaši Gorice so zmagali v gosteh pri Dobu z 2:0 in ob dveh tekmah manj za vodilnim Triglavom zaostajajo za šest točk.

Že v petek so nogometaši Triglava doma s 3:0 premagali Bilje in se še utrdili na vrhu lestvice. Tin Matić je dosegel enega od zadetkov, skupno že svojega enajstega v sezoni in devetega na zadnjih petih tekmah.

Na drugih petkovih tekmah sta se Drava in Ilirija razšla z 0:0, Ptujčani so tako prekinili niz sedmih porazov, Nafta pa je proti Krki igrala 1:1.

- petek, 15. oktober:

DRAVA - ILIRIJA 1911 0:0

* Ptuj, gledalcev 50, sodniki: Čontala, Smej, Topolnik.

* Strelci: /.

* Drava: Poljanec, Kahrimanović, Penič (od 68. Čeh), S. Rogina (od 89. Kraner), A. Rogina, Đuran, Šlamberger, Bozgo (od 61. Pivko), Lovenjak, Drevenšek, Dobnik.

* Ilirija: Baš, Zec, Beguš, Djermanović, Piskule, Kustrin, Janković, Jašaragič (od 72. Gutić), Kepic, Mlakar (od 72. Klemenčič), Trdan.

* Rumeni kartoni: A. Rogina; Trdan.

* Rdeči karton: /.

TRIGLAV - VITANEST BILJE 3:0 (1:0)

* Kranj, gledalcev 150, sodniki: Matković, Lahovič, Jonke.

* Strelci: 1:0 Kopač (22.), 2:0 Pavlović (69.), 3:0 Matić (75.).

* Triglav: Čadež, Brkić, Šalja, Pavlović (od 80. Vršič), Čeh (od 80. Idrizi), Matić (od 86. Martinović), Vukovič, Kopač (od 86. Schweiger), Do-hyun, Ivetić, Zlatkov (od 65. Jakupovič).

* Bilje: Nabergoj, Židan (od 68. Peršič), L. Žižmond, Kladar, Slavec, Jermol, Erniša, Jalinous, Basholli (od 68. Martinović), Brešan (od 78. Umar), Breganti.

* Rumeni kartoni: Matić, Maksimović; Jermol, Slavec, Kladar.

* Rdeči karton: /.

NAFTA 1903 - KRKA 1:1 (1:1)

* Lendava, gledalcev 200, sodniki: Kos, Salkić, Čiča.

* Strelca: 0:1 Kastrevec (23.), 1:1 Vinko (39./11 m).

* Nafta: Galoši, Kumer, Nemeth, Florjanc, Bolla, Drk, Novinič, Szökrönyös (od 67. Korošec), Stare (od 67. Burai), Vinko, Haljeta.

* Krka: Razum, Vrandečič, Ejup, Bedek, Kalpacki (od 83. Kovačič), Dušak, Stevanović (od 65. Marcius), Đapo (od 83. Felja), Zakrajšek, Huč, Kastrevec.

* Rumeni kartoni: Kumer, Nemeth, Drk; Razum, Ejup.

* Rdeči karton: Kumer (60.).

- sobota, 16. oktober:

ROLTEK DOB - GORICA 0:2 (0:1)

* Dob, gledalcev 40, sodniki: Ponis, Černe, Gornik.

* Strelci: 0:1 Marc (41.), 0.2 Vekić (90./11 m).

* Dob: Čretnik, Avbelj, Šipek (od 84. Ciglar), A. Pišek, Gajič (od 84. Ostojič), Račić, J. Pišek (od 62. Zenković), Petrovič, Rems, Križnik, Makovec (od 84. Kasnik).

* Gorica: Likar, Urbančič, Cerovec, Agić, Širok, Hrka, Frešer (od 78. Prodanović), Marc, Leban (od 85. Hasanbegović), L. Marinič (od 67. Baruca), Velikonja (od 78. Vekić).

* Rumena kartona: Petrovič, Rems.

* Rdeči karton: /.

KRŠKO - BELTINCI KLIMA TRATNJEK 0:3 (0:2)

* Krško, gledalcev 50, sodniki: Šabanagić, Salkić, Frece.

* Strelci: 0:1 Cener (19.), 0:2 Pihler (25.), 0:3 Hari (75.).

* Krško: J. Ribič, Bagola, Tomiček (od 80. Vidmar), Zukić, Korošec (od 46. Ž. Ribič), Predanič, Tiganj (od 78. Regvar), Stopar, Pezer (od 67. Gale), Jurčec, Barać (od 46. Baskera).

* Beltinci: Zver, Žaler, Zeljković, Kuzma, Rantaša (od 83. Kudumija), Antolin, Raduha, Cener (od 68. Hari), Pihler (od 68. Klobasa), Marič (od 78. Mörec), Grobelnik (od 78. Džumhur).

* Rumeni kartoni: Pezer, Bagola, Baskera; Raduha.

* Rdeči karton: /.

JADRAN DEKANI - ROGAŠKA 2:0 (0:0)

* Dekani, gledalcev 60, sodniki: Balažič, Jamnik, Gerkman.

* Strelca: 1:0 Jakomin (75.), 2:0 Ibrahimović (89.).

* Jadran: Nicoletti, Klavora, Vranješ, Vitezica (od 72. Jolović), Ljutić, Perhavec, Babič, Zyba (od 72. Piciga), Meštrić (od 72. Stanojević), Zorko (od 88. Ibrahimović), Kastrati (od 72. Jakomin).

* Rogaška: Vunderl, Majcen, Ptiček, Pirtovšek, Golob (od 56. Ferčec), Rokavec, Thalisson, Krajnc, Andjelić, Neskić (od 83. Gobec), Ploj (od 70. Muzaferović).

* Rumeni kartoni: Piciga; Rokavec, Ploj.

* Rdeči karton: /.

PRIMORJE - FUŽINAR VZAJEMCI 3:0 (2:0)

* Ajdovščina, gledalcev 250, sodniki: Matoša, Brezar, Kalan.

* Strelci: 1:0 Vardić (6./avtogol), 2:0 Šolaja (45.), 3:0 Zavnik (76.).

* Primorje: Pintol, Badžim, Jakopović (od 39. Dobnikar), Dedić, Jalinous, Itrak, Bobarić (od 52. Kuraj), Zavnik, Šolaja (od 81. Štrukelj), Kodermac, Džuzdanović (od 81. Nagode).

* Fužinar: El-Hage, Ćoralić, Kašnik, Vardić, Turkuš, Kukić (od 80. Zaimai), Katuša (od 65. Pesjak), Potokar (od 58. Kitek), Paradiž (od 65. Turičnik), Radić, Horvat.

* Rumeni kartoni: Jalinous; El-Hage, Horvat, Paradiž, Potokar, Turkuš.

* Rdeči karton: /.

RUDAR VELENJE - BREŽICE 1919 TERME ČATEŽ 4:1 (2:0)

* Velenje, gledalcev 250, sodniki: Bubek, Bensa, Jug.

* Strelci: 1:0 Batistić (16.), 2:0 Saramago (24.), 3:0 Batistić (55.), 4:0 Saramago (64.), 4:1 Gradišar (72.).

* Rudar: Žiger, Koprivnik (od 62. Vošnjak), Kočar (od 68. Bračun), Jovan, Ti. Jukić, Rudonja (od 68. Musa), Tubić, Hrovat, Saramago, Batistić (od 68. Te. Jukić), Jovanović (od 62. Majcenovič).

* Brežice: Mrežar, Sivonjić (od 89. Urek), Kocjančič, Mitrović, Femec, Mrvič (od 46. Perišić), D. Brkić (od 68. Bajs), Costa, Lesjak (od 80. Geč), Brekalo (od 89. Juhart), Gradišar.

* Rumeni karton: D. Brkić.

* Rdeči karton: /.

* Lestvica:

1. Triglav Kranj 12 10 1 1 26:6 31

2. Gorica 10 8 1 1 20:6 25

3. Fužinar Vzajemci 12 6 4 2 21:16 22

4. Rudar Velenje 12 7 0 5 23:17 21

5. Primorje 12 5 5 2 22:13 20

6. Roltek Dob 12 6 2 4 22:17 20

7. Rogaška 12 6 1 5 16:15 19

8. Beltinci Klima Tratnjek 12 4 5 3 15:15 17

9. Nafta 1903 11 4 4 3 27:17 16

10. Krka 11 3 3 5 17:16 12

11. Vitanest Bilje 12 3 3 6 19:24 12

12. Ilirija 1911 12 2 4 6 11:17 10

13. Krško 12 2 3 7 15:31 9

14. Jadran Dekani 10 1 5 4 10:12 8

15. Drava Ptuj 12 2 2 8 14:40 8

16. Brežice 1919 Terme Čatež 12 1 3 8 11:30 6

STA; M. K: