Krkašice do prve zmage

17.10.2021 | 08:50

Ekipa NTK Krka - 'zgodovinski' posnetek ob prepričljivi zmagi s trenerko Manco Fajmut. (foto: NTK Krka Novo mesto)

V drugem krogu 1. SNTL za moške je bila tekma med ŠD SU in Savinjo I preložena, preostale štiri pa so se vse končale z izidom 5:2. Doma so dveh točk prišli Inter Diskont proti Mengšu I, Maribor je bil boljši od Krke I, Kema Puconci pa od Vesne, v gosteh pa je na Muti slavil Kajuh Slovan. V 1. SNTL za ženske sta bili v drugem krogu odigrani le dve tekmi. Cirkovce so s 5:4 premagale Arrigoni s 5:4, do svoje prve prvoligaške zmage pa je prišla Krka, ki je bila s 5:2 boljša od Logatčank.

Do tekme med ŠD SU I in Savinjo I ni prišlo zaradi pozitivnega covid testa v novomeški ekipi, zato je bila tekma preložena. Tako so po dveh odigranih krogih na prvem mestu z vsemi možnimi točkami štiri ekipe, v vodstvu pa je aktualni državni prvak, Inter Diskont. Ravenčani niti v enem trenutku niso dovolili Mengšanom, da bi jih resneje ogrozili. Do zmag sta sicer prišla Andraž Avbelj, ki je premagal Luko Breznika in Rok Trtnik, ki je na kolena spravil Žigo Kristijana Žigona, toda v domači ekipi je bil s tremi zmagami spet nepremagljivi Mitja Horvat. S po eno zmago sta h končnemu zmagoslavju svoje dodala še Breznik in Žigon.

Na Muti so Kodeljevčani prišli do svoje druge letošnje zmage, največ zaslug zanjo je imel Andraž Novak, ki je dobil vse tri svoje dvoboje, prav tako pa je neporažen z dvema zmagama ostal tudi mladi Mihael Kocjančič. Za domačo ekipo sta po enkrat slavila Boštjan Kraser in Matic Slodej. Boljša sta bila od Oleksandra Palčikovskega.

V Puconcih je bil v gostujoči ekipi najbolj razpoložen njihov najstarejši igralec, Bojan Pavič, ki je hkrati tudi trener ekipe, saj je ostal neporažen. Vendar sta bili njegovi zmagi premalo za končni uspeh Vesne, kajti v domači ekipi je Tomaž Pelcar spet dobil oba svoja dvoboja, dve zmagi je dodal še Damjan Zelko, eno pa Luka Norčič.

Tudi Maribor ni imel težje naloge proti oslabljeni Krki, ki je na gostovanje prišla brez Nevena Krkovića. Zato pa velja pohvaliti šele 12-letnega Amadeja Rešetiča, ki je s 3:2 premagal pet let starejšega Aneja Bradača Vranca, do ene zmage pa je za krkaše prišel še Aljaž Šmalcelja, ki je bil boljši od Nejca Konjička. Vendar je Konjiček navkljub temu prispeval eno zmago za svojo ekipo, s 3:2 je premagal Žana Vidmarja, s tremi zmagami brez izgubljenega niza je bil najboljši posameznik tekme Matevž Črepnjak, presenečenja v svojem edinem nastopu pa ni dovolil niti Gregor Komac.

Izidi drugega kroga v 1. SNTL za moške

Derbi kroga Cirkovcam, Krka do prve zmage

Zaradi nastopa Sare Tokić na evropskem kadetskem TOP10 turnirju v francoskem Toursu - po šestih odigranih tekmah ima tri zmage in tri poraze -, je bila tekma med Inter Diskontom in Letriko prestavljena, prosti pa sta bili ekipi Kema Puconci in Kajuh Slovan. Tako so po zmagi nad Izolčankami na prvem mestu Cirkovce, ki so do svoje druge letošnje zmage prišle po dveh zmagah Katje Kranjc in Daniele Butkovske Tomanič, odločilno peto pa je po zmagi nad najmlajšo udeleženko tekme, Vito Kocjančič, prispevala Ina Unger.

Veselo je bilo po tekmi tudi v dvorani v Drgančevju, kajti za Novomeščanke je bila to sploh prva zmaga v slovenskem državnem prvenstvu. Logatčanke brez Nine Zupančič niso bile konkurence mladi domači ekipi, za katero sta po dvakrat zmagali sestri Kim in Tija Kastelic, eno zmago pa je dodala še Ana Blatnik. Za gostje je bila dvakrat uspešna Kaja Okorn.

Izidi 2. kroga 1. SNTL za ženske

Tempo in Ilirija v 2. SNTL za moške še brez poraza

V drugem krogu 2. SNTL za moške je bilo odigranih devet tekem. Največ razlogov za dobro voljo so imeli v ljubljanski Iliriji, ki je nekoliko presenetljivo s 5:4 premagala Arrigoni, nato pa s 5:1 še Rakek. Čeprav je za Izolčane Erik Paulin dobil vse tri svoje dvoboje, to ni bilo dovolj za končni uspeh, kajti v domači ekipi sta po dvakrat zmagala Mirza Tvrtkovič, tudi v odločilni deveti partiji, in Robert Boldin, z eno zmago se je lahko pohvalil še Kristian Ludvik. Ilirjani so tako pri šestih točkah, kolikor jih ima še velenjski Tempo, ki je bil s 5:0 boljši od Ptuja.

Z dvema zmagama je drugi krog končala Kema Puconci II, ki je s 5:3 premagala Savinjo II in s 5:4 Mengeš II. Tako Savinja II, kot Mengeš II pa le nista ostala popolnoma praznih rok, saj so Mengšani pred tem s 5:4 premagali Soboto, ki so jo s 5:2 premagali tudi Lučani. S polovičnim uspehom je bil dan končal še Rakek, ki je pred porazom z Ilirijo, v gosteh s 5:2 premagal Melamin. Kočevci so praznih rok ostali še v tekmi proti Arrigoniju. Tudi ta tekma se je končala z izidom 5:2 za goste.

Izidi drugega kroga v 2. SNTL za moške

Za zdaj najbolj zadovoljni v Logatcu in Kranju

NTK B2 in Logatec sta v 3. SNTL za moške edini neporaženi ekipi. Kranjčani so v prvi tekmi s 5:3 premagali Savinjo III, nato pa s 5:0 še Savinjo IV, medtem ko so Logatčani do dveh zmag prišli v gosteh. V prvi tekmi so bili s 5:1 boljši od Metlike, v drugi pa s 5:1 še od Krke II.

Izidi drugega kroga v 3. SNTL za moške

M. Š.