Calcit Volley zanesljivo ugnal Novomeščane

17.10.2021 | 09:15

Foto: OZS

Kamnik - V kamniški športni dvorani sta se pomerili ekipi, ki sta v prvih dveh krogih ostali praznih rok. Kamničani so v svoji dvorani morali priznati premoč Merkur Maribora, v prejšnjem krogu pa so v Tivoliju izgubili proti ACH Volleyju, medtem ko so Novomeščani doma izgubili proti Salonitu in Panviti Pomgradu.

V prvi niz so kamniški odbojkarji vstopili zelo odločno. Z asom Jana Brulca so gostom že uvodoma pobegnili na 6:0, po dveh zaporednih napakah gostov pa je bilo že 13:3 za domačo ekipo, ki je prevladovala v vseh elementih igre. V sredini niza so se Novomeščani le prebudili, s točko Tonija Travnika so se domačinom približali na šest točk zaostanka (11:17). Vendar veselje gostov ni dolgo trajalo, kajti po polminutnem odmoru so domačini po uspešnem napadu Martina Kosmine spet prišli na varnih osem točk prednosti (19:11). Jan Klobučar je poskrbel za prvo zaključno žogo, ki so jo Kamničani po napaki gostov tudi izkoristili.

Tudi v začetku drugega niza vnema domačih odbojkarjev ni popustila. Še naprej so pritiskali s servisov in z dvema zaporednima asoma Klobučarja povedli s 6:1. Gostujoči trener Tomislav Mišin je vzel polminutni odmor, takoj po vrnitvi na igrišče pa je Miha Bregar dosegel novo točko za Kamničane. Visoko vodstvo ni uspavalo varovancev Matije Pleška, ki so z blokom Dika Purića vodili že s 17:8 in bili na dobri poti, da zmagajo tudi v drugem nizu. Visoke prednost ob zbrani in učinkoviti igri niso zapravili, še več, z asom Tommija Siriilä so ob koncu prišli tudi do največje prednosti v drugem nizu.

V tretjem nizu so Kamničani prvič povedli z blokom Bregarja (3:2), s četrtim asom Klobučarja pa s 5:2. Novomeščanom ni pomagal niti polminutni odmor, ki so ga vzeli še pri zaostanku štirih točk (7:11). Ko se je z asom izkazal še Purić, Bregar pa je z novim blokom zaustavil novomeški napad, je bilo že 16:9 za Calcit Volley. Matija Pleško je v igro poslal Žana Beravsa in Nika Mujanovića, kar razmerja moči na igrišču ni spremenilo. Purić je dosegel še svoj drugi as za 18:9, priložnost za igro sta dobila še Timotej Gal Kos in Miha Plot, dodobra pa je svojo postavo premešal tudi gostujoči trener gostov Tomislav Mišin. Tekma se je končala s sedemindvajseto lastno napako Krke.

Calcit Volley – Krka 3:0 (15, 13, 15)

Kamnik – Športna dvorana Kamnik, gledalcev 150, sodnika: Rožej, Juraja.

Calcit Volley: Kos, Hribar (L), Bregar 11, Purić 12, Kosmina 10, Gasparini, Klobučar 10, Siirilä 3, Brulec 1, Beravs, Plot (L), Mujanović 1, Pavlović. Trener: Matija Pleško.

Krka: Hafner, Erpič 2, Čopi 1, Borin (L), Travnik 6, Kožar 1, Pulko 1, Lavrič 1, Peterlin 9, Hvala, Lindič 4, Jaklič (L), Renko, Koncilja. Trener: Tomislav Mišin.

Izjava po tekmi:

Tomislav Mišin, trener Krke: »Odigrali smo nič od nič. Mislim, da smo tekmo izgubili že na poti v Kamnik. Priznati moram, da sem kaj takšnega videl prvič v svoji karieri. Igrali smo s strahom, v krču, naredili smo veliko lastnih napak, brez odgovornosti. Zelo sem razočaran, težko je reči kaj pametnega.«

Krka bo prihodnjo soboto, 23. oktobra, v dvorani Marof gostila Hišo na kolesih Triglav iz Kranja. Tekma bo ob 20. uri.

Izidi 3. kroga 1. DOL za moške in lestvica.

* Izidi:

Hiša na kolesih Triglav - ACH Volley 0:3 (-17, -24, -11)

Panvita Pomgrad - Salonit Anhovo 3:1 (-12, 23, 19, 17)

Črnuče - Merkur Maribor 0:3 (-21, -17, -23)

Calcit Volley - Krka 3:0 (15, 13, 15)

- lestvica:

ACH Volley 3 3 0 9:1 9

Merkur Maribor 3 3 0 9:1 9

Salonit Anhovo 3 2 1 7:4 6

Panvita Pomgrad 3 2 1 6:5 6

Calcit Volley 3 1 2 5:6 3

Črnuče 3 1 2 3:6 3

Krka 3 0 3 2:9 0

Hiša na kolesih 3 0 3 0:9 0

OZS; M. K.