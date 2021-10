V rokometaški druščini slavili le Trebanjci

17.10.2021 | 09:40

Foto: arhiv; RK Trimo Trebnje

Rokometaši trebanjskega Trima so na včerajšnji tekmi 6. kroga lige NLB v gosteh premagali Koper s 30:26 (17:14).

* Dvorana Bonifika, gledalcev 300, sodnika: Kavalar in Nahtigal.

* Koper: Jelovčan, Logar, Morato, Špruk 4, Žagar, Pavlović, Furlan, Poklar 3, Konjević, Moljk 1, Vujović 2, Smolnik 6 (5), Muminović, Sanabor, Makuc 5, Kete 2, Breznikar 3.

* Trimo Trebnje: Ristanović, Čudič, Slatinek Jovičić 2, Višček 1, Horvat 2, Didovič, Radojković 6 (1), Dobovičnik, Ončev, Kotar, Potočnik, Udovič 4, Grbič 3, Stanojević, Cirar, Glavaš 12 (7), Florjančič.

* Sedemmetrovke: Koper 5 (5), Trimo Trebnje 9 (8).

* Izključitve: Koper 20, Trimo Trebnje 10 minut.

* Rdeči karton: /.

Trebanjci so na Obali osvojili načrtovani točki in na vrhu lestvice ujeli vodilne Celjane. Oboji imajo po šestih odigranih tekmah 100-odsotni izkupiček, Koprčani pa so doživeli četrti poraz in so trenutno na desetem mestu.

V Bonifiki je sprva kazalo na zanesljivo zmago izbrancev gostujočega trenerja Uroša Zormana, ki so si v 37. minuti priigrali že lepo prednost sedmih golov (21:14). A Primorci niso odvrgli puške v koruzo in podpisali brezpogojne kapitulacije, v naslednjih desetih minutah so zaigrali naravnost sijajno in povsem zadihali za ovratnik tekmecev iz Dolenjske (21:22).

Do 58. minute je bila nato tekma povsem odprta (26:28), Trebanjci pa so v sami končnici z dvema goloma Lana Grbiča in enega Mihajla Radojkovića preprečili morebitno presenečenje.

V dolenjski ekipi je Filip Glavaš dosegel ducat golov, v primorski je bil s polovico manj zadetki najbolj učinkovit Žiga Smolnik.

Trebanjska se bo v prihodnjem krogu z ormoškim Jeruzalemom pomerila 17. novembra.

Urbanscape Loka - Sviš Ivančna Gorica 32:19 (15:8)

Rokometaši Urbanscapa Loke so premagali Sviš Ivančna Gorica z 32:19 (15:8).

* Dvorana Poden, gledalcev 160, sodnika: Dejan in Igor Ivančič.

* Urbanscape Loka: Dolenc, Stanojlović, Dolenc 2, Cingesar 3, Jamnik 8 (2), U. Pipp 5 (2), Mali, M. Pipp, Bergant 1, A. Jesenko 6 (1), Damjanović 2, M. Jesenko 5 (1), Belič-Pfajfar, Derlink, Jankovski.

* Sviš Ivančna Gorica: Komar, Mlakar, Struna, Podržaj, Tekavec, Bevec, Knez 6, Zavodnik 5 (2), Tekavčič 2, Hočevar, Kutnar, Pirnat 1, Marojevič, Sašek 2, Zaletelj, Košir, Kompare, Lesjak, Košir, Vidmar 3 (1), Ropič.

* Sedemmetrovke: Urbanscape Loka 7 (6), Sviš Ivančna Gorica 4 (3).

* Izključitve: Urbanscape Loka 6, Sviš Ivančna Gorica 14 minut.

* Rdeči karton: Ropič (46.).

Škofjeločani še naprej blestijo na rokometnih igriščih. Na šestem dvoboju so dosegli že peto zmago in svojo najvišjo v tej sezoni, njihova zadnja žrtev so bili novinci na prvoligaški sceni iz Ivančne Gorice.

Gorenjci so imeli skozi celotno tekmo škarje in platno v svojih rokah. Že po vsega enajstih minutah igre so vodili s 7:1, v nadaljevanju pa z zanesljivo igro v obeh smereh vseskozi nadzorovali Dolenjce in jim prizadejali peti poraz v tej sezoni.

V gorenjski ekipi je bil strelsko najbolj učinkovit Grega Jamnik z osmimi, v dolenjski pa Timotej Knez s šestimi goli.

Sviš Ivančna Gorica bo v prihodnjem krogu gostila Maribor Branik

Maribor Branik - Dobova 28:23 (10:11)

Rokometaši mariborskega Branika so premagali Dobovo z 28:23 (10:11).

* Dvorana Tabor, gledalcev 100, sodnika: Pukšič in Satler.

* Maribor Branik: Lorger, Strašek, Knez, Dosedla, Veselinovič 2, Sok 6 (4), Kovačec 2, Jerenec 3, Janc 4, Gregorič 3, Blagotinšek 4, Razgor, Budja 1, Hedl, Nešič, Rakita 3.

* Dobova: Husejnović, Blaževič, Glogovšek 2, Šafranko 3, Dragan 2, Luzar, Matjašič, Kučič 2, Rantah 7 (2), Šukić, Kamnikar 2, Mladkovič, Mlakar 5, Ferenčak, Kozolić, Meris.

* Sedemmetrovke: Maribor Branik 4 (4), Dobova 2 (2).

* Izključitve: Maribor Branik 4, Dobova 4 minute.

* Rdeči karton: /.

V obračunu ekip iz spodnjega dela razpredelnice je smetano pobrala mariborska. Za izbrance celjskega trenerja na klopi Maribora Luke Žvižeja je to druga zmaga v tej sezoni, Posavci pa so po uvodnem zmagoslavju v Slovenj Gradcu doživeli že peti poraz v nizu.

V dvorani Tabor se je od prve do zadnje minute odvijal izenačen boj, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so bili bolj preudarni domači rokometaši. V 52. minuti so imeli Mariborčani najmanjšo možno prednost (21:20), nato pa so po golih Filipa Rakite, Jana Kovačeca in Tadeja Soka ter bravuroznih obrambah Gregorja Lorgerja, ki je zaustavil 15 tekmečevih strelov, v 57. minuti povedli s 24:20 in razrešili vse dvome o zmagi.

Pri Mariborčanih je bil najbolj učinkovit Sok s šestimi goli, pri Dobovčanih je zadetek več dosegel Nik Rantah.

Mariborska ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala pri Sviš Ivančni Gorici, zasedba iz Dobove pa bo gostila Herz Šmartno.

PETKOVA TEKMA



Riko Ribnica - Celje Pivovarna Laško 28:31 (13:14)

Rokometaši Rika Ribnice so doma izgubili proti Celju Pivovarni Laško z 28:31 (13:14).

* Dvorana ŠCR Ribnica, gledalcev 207, sodnika: Žibret in Teršek.

* Riko Ribnica: Glavan, Meštrić, Klarič, Levstek, Šolaja, Bogdanović 1, Gorenc, Žagar 3, Ljevar 1, Ranisavljević, Miličevič 10, B. Nosan 3, Cimerman 2, Simić 2, Pucelj 4 (1), M. Nosan 1, Buneta 1.

* Celje Pivovarna Laško: Bojić, Vujović, Strmljan 3, Terzić 1, Mazej, Dragašević, Razgor, Marguč 4 (3), Poteko 2, Ivanković 5, Čepić, Kodrin 7, Žabić, Mlakar 2, Vlah 7, Suholežnik.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 2 (1), Celje Pivovarna Laško 3 (3).

* Izključitve: Riko Ribnica 12, Celje Pivovarna Laško 12 minut.

* Rdeči karton: /.

Celjski rokometaši so v derbiju kroga zmagali v Ribnici in ohranili stoodstoten izkupiček, medtem ko so Ribničani doživeli drugi poraz.

Prvi polčas je bil zelo izenačen, razlika med ekipama je znašala največ zadetek.

V drugem polčasu se je sprva nadaljevala dokaj tesna predstava, do 17:17 je bil izid poravnan, zatem pa so Celjani prišli do bolj zanesljive prednosti.

Po izidu 19:20 so naredili delni izid 5:0, prednost pa so nato ohranjali do konca.

Pri domačih je bil z 10 goli najboljši Uroš Miličević, pri gostih pa sta po sedemkrat zadela Tilen Kodrin in Aleks Vlah.

Ribnica bo v 7. krogu gostovala pri Ljubljani.

* Izidi, 6. krog:

- petek, 15. oktober:

Riko Ribnica - Celje Pivovarna Laško 28:31 (13:14)

- sobota, 16. oktober:

Maribor Branik - Dobova 28:23 (10:11)

Urbanscape Loka - Sviš Ivančna Gorica 32:19 (15:8)

LL Grosist Slovan - Ljubljana 30:26 (14:11)

Herz Šmartno - Gorenje Velenje 19:35 (9:18)

Koper - Trimo Trebnje 26:30 (14:17)

- sreda, 27. oktober:

19.30 Jeruzalem Ormož - Slovenj Gradec 2011

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 6 6 0 0 206:153 12

2. Trimo Trebnje 6 6 0 0 188:155 12

3. Urbanscape Loka 6 5 0 1 168:142 10

4. Gorenje Velenje 6 4 0 2 186:136 8

5. Riko Ribnica 6 4 0 2 181:163 8

6. LL Grosist Slovan 6 4 0 2 159:161 8

7. Slovenj Gradec 2011 5 2 1 2 130:124 5

8. Ljubljana 6 2 0 4 167:179 4

9. Maribor Branik 6 2 0 4 157:178 4

10. Koper 6 1 1 4 149:160 3

11. Jeruzalem Ormož 5 1 0 4 129:153 2

12. Sviš Ivančna Gorica 6 1 0 5 142:171 2

13. Dobova 6 1 0 5 148:181 2

14. Herz Šmartno 6 1 0 5 150:204 2

STA; M. K.