V bloku našli mrtvega

17.10.2021 | 09:50

Včeraj ob desetih dopoldne so gasilci PGE Krško na Cesti 4. julija v Krškem s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu, v katerem je bila mrtva oseba.

Ob 20.50 so v naselju Svinjsko, občina Sevnica, prvi posredovalci nudili prvo pomoč oboleli osebi do prihoda reševalcev NMP Sevnica, ki so jo nato prepeljali v SB Novo mesto.

Nevarna najdba

Včeraj ob 16.00 je v Suhorju pri Dolenjskih Toplica občan v gozdu našel eksplozivno telo. Pirotehnika sta topovsko granato iz obdobja 2. svetovne vojne odstranila in varno uskladiščila. O najdbi so bile obveščene pristojne službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STREŠNIK, TP DOBRUŠKA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Blagovnica Brežice med 8. in 10. uro, na območju TP Brežice Šolski center med 10.15 in 13. uro in na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Sevnica Mizarska med 8. in 11. uro, na območju TP Boštanj OC, Termoglas med 8. in 12. uro in na območju TP Šmarje 1, nizkonapetostno omrežje – Križišče med 7. in 10. uro.

Gasilski vaji

Danes ob 8.15 so zaradi gasilske vaje v kraju Šmaver, občina Trebnje, sprožili sireno sistema javnega alarmiranja v Dobrniču, Vrhtrebnjem in Vrheh.

Ob 8.45 so se sirene zaradi vaje v kraju Volčje Njive, občina Mirna, oglasile v naseljih Mirna, Ševnica, Selo pri Mirni in Volčje Njive.

M. K.