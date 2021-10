Pri gradu Otočec prenova in popolna zapora krajšega mostu prek Krke

17.10.2021 | 16:40

Letos so že prenovili daljši leseni most do gradu Otočec. (foto: arhiv; MO NM)

Otočec - Pri gradu Otočec pri Novem mestu bodo v ponedeljek zaradi delne prenove popolnoma zaprli krajši leseni most, ki otok z gradom povezuje z desnim bregom Krke. Gre za dela v okviru rednega vzdrževanja občinskih cest, ki niso posebej ovrednotena. Končali jih bodo predvidoma do sredine novembra.

Med rednim vzdrževanjem bodo na mostu zamenjali lesen parket. Obvoz bodo uredili po bližnjem lesenem mostu prek Krke pod vasjo Otočec oz. Šentpeter.

Mestna občina Novo mesto je letos že prenovila daljši leseni most do gradu Otočec. Prenova je obsegala zamenjavo ograje, povoznega parketa, vzdolžnih in prečnih leg ter telekomunikacijskega kanala.

Sicer pa gre za priljubljeno turistično točko. Grad Otočec in njegov park z lego na umetno ustvarjenem otoku sredi Krke namreč ustvarjata eno najslikovitejših podob v Sloveniji ter sodita med kulturne in naravne znamenitosti.

M. K.