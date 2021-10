Vrag je vzel šalo - več bolnikov v bolnišnicah in na intenzivni negi

17.10.2021 | 11:30

Intenzivna nega na ljubljanski infekcijski kliniki (STA)

Potem, ko so zdravstveni delavci v petek potrdili največ okužb od aprila, so sobotni podatki postregli z novim občutnim poslabšanjem. Ob 2274 PCR-testih so namreč potrdili 632 okužb z novim koronavirusom, kar pomeni, da je sobotni delež pozitivnih izvidov znašal kar 27,8 odstotka. Prejšnjo soboto je ta delež bil 21,1-odstoten.

Povprečje novih primerov v zadnjih sedmih dneh se je tako spet dvignilo, tokrat za dobra dva odstotka in zdaj znaša 953,6. 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa se je povišala za slab odstotek in je zdaj pri 581,7.

So pa zdaj slabše tudi razmere v bolnišnicah, ki okužbam sledijo z zamudo. Bolnišnično oskrbo tako danes potrebuje 411 ljudi ali dobre tri odstotke več kot včeraj, na intenzivnem oddelku se zdravi 122 ljudi, štirje več kot včeraj.

Trije covidni bolniki so boj z virusom žal izgubili.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 30 covidnih bolnikov (včeraj 27), od tega devet na intenzivni terapiji. Tri nove paciente so sprejeli.

V SB Brežice covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Kočevje 11, Trebnje 9, Črnomelj 7, Novo mesto 4, Ribnica 3, Šentjernej in Loški Potok 2

Posavje - Radeče 6, Sevnica 1

M. K.