FOTO: Zagorelo za električnim grelnikom

17.10.2021 | 18:20

Posledica jutranjega požara v Zalogu, več fotografij v fotogaleriji (PGD Dolenja Straža)

Danes zjutraj ob 8.30 je v naselju Zalog, občina Straža, zagorela napeljava za električnim grelnikom vode v stanovanjski hiši. Še pred prihodom gasilcev PGD Dolenja Straža so lastniki sami pogasili začetni požar. Gasilci so opravili pregled z termovizijsko kamero, prezračili prostore, ohladili grelnik vode in iznesli ožgane dele.

Goreli smetnjaki

Ob 6.04 so na Partizanskem trgu v Metliki goreli komunalni zabojniki za smeti. Požar, ki je uničil tri zabojnike, so pogasili gasilci PGD Metlika.

Poškodba na motokrosu

Ob 11.58 se je v naselju Krupa, občina Semič, na motokros progi poškodoval motorist. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so ga oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

V hiši našli preminulega

Ob 16.48 so v naselju Loka, občina Šentjernej, gasilci PGD Stara vas-Loka ob prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli vhodna vrata v stanovanjsko hišo in omogočili vstop reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto. V hiši je bila mrtva oseba.

M. K.

