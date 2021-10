FOTO: Razigrana Stavrov in Macura popeljala Krko do uspeha nad Zadrom

18.10.2021 | 07:40

Andrej Stavrov je bil z dvajsetimi točkami najboljši strelec na tekmi.

Dalibor Damjanović

Novo mesto - Košarkarji Krke so sinoči na domačem parketu z 80:66 ugnali Zadar, s katerim so se lani krčevito borili za obstanek v ligi ABA. Novomeščani si letos želijo, da ne bodo do zadnjega trepetali, če se bodo obdržali v regionalnem tekmovanju. Vsaj na začetku jim dobro kaže. Pri krkaših je bil znova učinkovit veteran Rok Stipčević (19 točk), ki od začetka sezone igra na visokem nivoju, trenerja Daliborja Damjanovića pa zagotovo veseli tudi prispevek dveh mladih slovenskih upov, Andreja Stavrova in Jurija Macura.

Komaj 20-letni Stavrov, ki je v Krko prišel iz vrst kranjskega Triglava, je znova navdušil s samozavestnimi prodori, drznostjo in širokim naborom raznolikih potez. Ob polčasu, ki so ga Dolenjci dobili s 47:37, je dosegel 13 točk, na koncu jih je zbral 20. Veliko je k uspehu Novomeščanov prispeval tudi 21-letni in 211 cm visoki Macura, ki je v drugem polčasu povsem zasenčil gostujoče visoke igralce pod obema obročema. Ljubljančan, ki je prav tako pred sezono okrepil Krko, je požrtvovalno igral v obrambi ter v napadu velikokrat prišel do odbite žoge in jo kar nekajkrat tudi pod prekrškom potisnil skozi obroč. Dosegel je 17 točk in v statistiko vpisal še 16 skokov, le dva manj od celotne ekipe Zadra.

Dalmatinci so sicer dobra začeli tekmo, že po dobrih treh minutah so vodili z 10:4, a v nadaljevanju so Novomeščani strnili svoje vrste v obrambi in preobrnili potek srečanja v njihovo korist. Na začetku zadnje četrtine je razlika narasla že na 18 točk, številni gledalci so tako pozdravili drugo zmago Krke v jadranski ligi.

»Čestitke fantom za borbe do samega konca. Kot sem napovedal pred tekmo, je bila zelo pomembna za obe moštvi, kar se je tudi videlo na parketu. Na začetku tekme smo bili zaradi teže tekme nekoliko prestrašeni. Tekma je bila izenačena. Imeli smo 10 točk prednosti ob polčasu, potem se nam je Zadar nekoliko približal. V zadnji četrtini smo jih zlomili in to je bila tudi ideja pred tekmo. Fantom sem rekel, da jih moramo premagati v želji, borbenosti, moštveni igri, da moramo biti močni kot pest, in to so tudi naredili. Čestitke fantom za veliko zmago. Jurij Macura in Andrej Stavrov sta danes imela v redu statistiko, a upam, da kot mlada igralca sedaj ne bosta poletela in mislila, da sta velika zvezdnika. Treba je delati naprej, ena zmaga ne pomeni ničesar, ena lastovka še ne prinese pomladi. Čestitke tudi Zadru za korektno borbo,« je po tekmi povedal trener Novomeščanov Dalibor Damjanović.

Liga ABA, 4. krog:

Krka : Zadar 80:66 (25:20, 47:37, 64:50)

Krka: French 2, Gibbs 3, Stipčević 19 (2:3), Stavrov 20 (2:2), Kosi 6, Stipaničev 5 (1:1), Lapornik 8 (1:1), Macura 17 (1:2).

Zadar: Carter 3, Marčinković 8, Jordano 10 (1:2), Vuković 15, Bursać 8, Junaković 9 (3:4), Buljan 4, Mavra 9 (7:8).

Besedilo in fotografije: R. N.

