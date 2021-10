Zabojnik za smeti gorel tudi v Črnomlju

18.10.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Sinoči ob 20:42 je v Ulici Otona Župančiča v Črnomlju gorel zabojnik za smeti (v Metliki so trije, kot smo poročali, pogoreli že zjutraj). Požar so pogasili gasilci PGD Črnomelj. Zabojnik je bil v požaru uničen.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORIŠKA VAS in TP JABLAN;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE DOLE na izvodu MALE DOLE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CANK. NASELJE , izvod Tovarniška cesta;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP SVRŽAKI, izvod Proti Čurilam;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP GORENJCI , izvod Proti Lipi;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINOGRADNIŠKA, izvod Proti Rezervarju Oberh.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 10:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEGRAD na izvodu BLOKI-ZADRUŽNA CESTA. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOVINAR, izvod 6.BOJANC, 8.ZAKLONIŠČE;

- od 10:00 do 11:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CP BUČNA VAS, izvod 8.DINOS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 9:30 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJETA 2.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Jelše vas, nizkonapetostno omrežje – Podlog desno predvidoma med 10:00 in 14:00 uro in na območju TP Spodnji Grič, nizkonapetostno omrežje – Milke Kerin zgoraj predvidoma med 8:00 in 14:00 uro; na področju nadzorništva Brežice bo dobava prekinjena na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Vrhovska vas, nizkonapetostno omrežje – Smer Bušeča vas-Unetič, Smer Šutna-Strojin in Smer Vinji vrh-Sokolovič predvidoma med 8:00 in 13:00 uro.

M. K.