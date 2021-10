Danes na ogled superračunalnik Trdina na FIŠ

18.10.2021 | 08:10

Novo mesto - Superračunalniški centri v Sloveniji imajo danes dan odprtih vrat. Za obiskovalce bodo odprli in omogočili ogled nekaterih najzmogljivejših slovenskih superračunalnikov, tudi EuroHPC Vega na Institutu informacijskih znanosti v Mariboru, ki ga uvrščajo med najzmogljivejše superračunalnike na svetu.

Poleg tega si bodo obiskovalci lahko ogledali tudi superračunalnike, kot so Arctur-2 v podjetju Arctur v Novi Gorici, superračunalniške gruče Akademske in raziskovalne mreže Slovenije - Arnesa ter Instituta Jožef Stefan na Teslovi ulici v Ljubljani in HPC Trdina na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, so še sporočili iz slovenskega supperračunalniškega konzorcija.

Program vsakega ogleda bodo sestavljale različne predstavitve: tehnologije in njene uporabe, razvoja superračunalništva v Sloveniji, obiskovalce bodo tudi naučili uporabljati superračunalnike in jim pojasnili, kako jim lahko pri tem pomagajo.

Zaradi prostorskih omejitev in izpolnjevanja zahtevanih pogojev bodo lahko sprejeli omejeno število obiskovalcev. V primeru prevelikega zanimanja bodo morali število prijav omejiti. Za vse tiste, ki se dogodka ne boste mogli udeležiti na kakšni od lokacij, bodo ob 17. uri pripravili predstavitev Vege in ostalih slovenskih superračunalnikov prek prenosa v živo.

V Sloveniji imamo številne superračunalnike. Od leta 2009 ustanove in uporabniki tesno sodelujejo, organizirali so se kot konzorcij SLING - Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje, ki ga vodijo v okviru javnega zavoda Arnes.

SLING raziskovalcem omogoča preprost, standardiziran dostop do infrastrukture za porazdeljeno računanje in obdelavo podatkov, tako da lahko uporabljajo procesorske enote, omrežne povezave in diskovne kapacitete številnih računalniških gruč v različnih računskih centrih v Sloveniji in celotnem omrežju Evropske iniciative za računski grid EGI. Večina največjih slovenskih gruč je vključenih v SLING, tako da je mogoče naloge hkrati pošiljati na več gruč, pojasnjujejo v konzorciju.

SLING sodeluje še z mnogimi tujimi in mednarodnimi iniciativami, kot so italijanska Societa Big Data in avstrijski Vienna Scientific Cluster in Partnerstvo za napredno računalništvo v Evropi PRACE, ter evropsko superračunalniško pobudo EuroHPC, kjer so tudi član konzorcija Leonardo, ki v Italiji gradi enega največjih sistemov EuroHPC. SLING podpira tudi največjo slovensko iniciativo na področju superračunalništva, projekt HPC RIVR.

Na Arnesu so z desetimi partnerji v konzorciju SLING vzpostavili tudi slovenski kompetenčni center za superračunalništvo, ki ga v okviru projekta evropskih nacionalnih kompetenčnih centrov EUROCC financira pobuda EuroHPC. Kompetenčni center spodbuja izobraževanje, usposabljanje in povezovanje na področju superračunalništva, za potrebe raziskav v znanosti in industriji, na akademskem področju ter pri zagotavljanju javnih storitev, predvsem prek dviga nivoja znanja uporabnikov in splošnega zavedanja, kakšne so prednosti uporabe tovrstne tehnologije.

STA; M. K.