Vesni tudi Roku Bičku za Kazenski strel in Kukli za Sestre

18.10.2021 | 10:00

Iz Bičkovega filma Kazenski strel

Portorož - S slavnostno podelitvijo vesen in drugih nagrad se je v portoroškem Avditoriju sinoči sklenil 24. Festival slovenskega filma Portorož. Vesno za najboljši celovečerni film je prejel film Prasica, slabšalni izraz za žensko v režiji Tijane Zinajić in v produkciji produkcijske hiše December. Vesno za najboljšo režijo je prejel Darko Sinko za film Inventura. Ena od nagrad pa je šla tudi v roke dolenjskega režiserja Roka Bička.

Pri filmu Prasica, slabšalni izrazi za žensko gre za film, ki poka od energije, življenja in naklonjenosti do svojih likov, je v obrazložitvi nagrade zapisala strokovna žirija: "Ne igra na karto v evropskem art filmu trendovskega minimalizma, ampak izrablja vse, kar se mu ponuja - od plazu besed do tišine, od plesa do posedanja v mali kuhinji in drogeraških tripov. In v vsem je dober. To je film sijajno zrežiranega igralskega ansambla, dinamike in neke čisto nove, sveže filmske energije."

Prasica, slabšalni izrazi za žensko, je prejel tudi nagrado za najboljši scenarij izpod peresa Ize Strehar, za najboljšo glavno žensko vlogo (Liza Marijina za vlogo Eve), najboljšo stransko žensko vlogo (Anuša Kodelja za vlogo Nine), najboljšo scenografijo (Neža Zinajić) in za najboljšo kostumografijo (Matic Hrovat). Film je osvojil tudi vesno za najboljši film po izboru občinstva.

Poleg filma režiserke Zinajićeve je največ nagrad požel prvenec Darka Sinka Inventura. Sinko si je prislužil tudi vesno za najboljšo režijo. "Film je na prvi pogled videti nevsiljiv in zadržan, a je vsaka njegova minuta domišljeno zrežirana. Režiser z natančnostjo kreira ritem in tok pripovedi. V svoji slogovni enovitosti in zadržanosti Inventura odseva negotovost, frustracije in strah, ki ga občutimo, medtem ko nam življenje polzi v obstranskost," je presodila strokovna žirija.

Inventura je prejela še vesni za najboljšo glavno moško vlogo (Radoš Bolčina za vlogo Borisa) in stransko moško vlogo (Dejan Spasić za vlogo Andreja) ter za najboljšo izvirno glasbo (Matija Krečič). Za Inventuro si je režiser Darko Sinko prislužil tudi nagrado za najboljšega debitanta pod pokroviteljstvom Iridium Filma.

Vesno za najboljšo fotografijo je prejel Mitja Ličen za film Telesce. Film režiserke Laure Samani in s slovenskim koproducentom Vertigo je osvojil tudi vesno za najboljšo manjšinsko koprodukcijo.

Nagrado za najboljšo montažo je šla v roke Uroša Maksimovića in Mariane Kozakove za film Odpuščanje, vesno za najboljšo masko pa je prejela Martina Šubic Dodočić za film Oaza.

Vesno za najboljši zvok je osvojil Julij Zornik za film Morena. Film režiserke Antonete Alamat Kusijanović je prejel tudi nagrado AKMS za izbrani celovečerni film.

Vesno za najboljši dokumentarni film je osvojil film Odpuščanje v režiji Marije Zidar in produkciji Vertiga. Najboljši kratki igrani film so Sestre v režiji Kukle, krške rojakinje, in produkciji A Atalanta. Vesno za najboljši animirani film je Steakhouse režiserke Špele Čadež in v produkciji Finte.

Najboljši eksperimentalni film letošnjega festivala je Vdor v režiji Matevža Jermana in Nika Novaka ter v produkciji Temporame. Najboljši študijski film je (ne)vidni v režiji Anžeta Grčarja in produkciji UL AGRFT.

Vesno za posebne dosežke sta prejela filma Babičino seksualno življenje v režiji Urške Djukić in Emilie Pigeard ter Kazenski strel režiserja Roka Bička. (Iz utemeljitve: ''Vesno za posebne dosežke podeljujemo izjemnemu slovenskemu doprinosu k filmu Kazenski strel v kategoriji manjšinske koprodukcije. Režiser, soscenarist, somontažer in producent Rok Biček nam z avtorskim pristopom v petnajstih minutah, polnih suspenza ter odlično vodene kamere in mladih igralcev, pokaže, da ima navidez nedolžna igra lahko resne posledice. Film od začetka do konca deluje kot vžigalna vrvica.'')

Posebni priznanji žirije sta prejela filma Iskre v času, svetovni računalniški podvig režiserja Jurija Grudna in v produkciji Senca Studia ter Ameba režiserja Blaža Završnika in v produkciji Bandere. Posebno omembo si je za svoj prvenec prislužil tudi Darko Sinko za svojo Inventuro.

Sinoči so podelili tudi nagrado Društva slovenskih filmskih publicistov FIPRESCI za najboljši slovenski celovečerni filmi v tekmovalnem programu. Zmagovalec je film Odpuščanje režiserke Marije Zidar v produkciji Vertiga.

Že v soboto so nagradi kosobrin za leti 2020 in 2021 izročili rekviziterju Rudiju Požku in mojstru osvetljave Dragu Jariću, še pred začetkom festivala pa so organizatorji naznanili, da je prejemnica Badjurove nagrade inovatorka in inženirka filmskega zvoka Emilija Soklič.

Na festivalu so prikazali skupno 84 filmov, od tega več kot 50 v tekmovalnem programu. Tekmovalni program je vključeval deset slovenskih celovečernih filmov, med katerimi je šest igranih in štirje dokumentarci, devet celovečernih manjšinskih koprodukcij in 21 kratkih filmov, pa tudi študentske filme.

STA; M. K.