Navsezgodaj zjutraj pijan zaspal v avtu; bik ga je brcnil v glavo

18.10.2021 | 11:50

Policisti Policijske uprave Novo mesto so minuli konec tedna (med 15. 10. in 18. 10.) intervenirali v 148. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 460 klicev. Obravnavali so 22 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Policisti PP Dolenjske Toplice so pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 27. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj ponarejanja dokumentov, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požarov, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, poskusa izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje. Sledi nekaj podrobnosti ...

Zaspal v vozilu na cesti

Včeraj okoli 5.30 so bili policisti PP Krško obveščeni o nevarnem ravnanju voznika osebnega avtomobila, ki naj bi v Dolenji vasi vozilo ustavil sredi ceste in ogrožal druge udeležence v prometu. Takoj so se odzvali in ugotovili, da je 23-letni kršitelj zaradi opitosti omagal in zaspal v avtu. V litru izdihanega zraka je imel 0,82 miligrama alkohola. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Napihal tudi povzročitelj nesreče

Policisti PP Krško so včeraj ob 15. uri v Kostanjevici na Krki zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da ima kršitelj v litru izdihanega zraka 0,96 miligrama alkohola, pred ustavitvijo pa je prav tako v Kostanjevici na Krki zaradi nepravilne strani in smeri vožnje povzročil prometno nesrečo. Izločili so ga iz prometa, mu odvzeli vozniško dovoljenje, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Odvzela prednost kolesarju

Včeraj okoli 14. ure se je na cesti med Muljavo in Ivančno Gorico zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in kolesar. Slednjemu je voznica v križišču odvzela prednost, kolesar je vozil po prednostni cesti, lažje se je poškodoval. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Bik ga je brcnil v glavo

V petek dopoldne so bili policisti obveščeni o nesreči pri delu v okolici Metlike. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih metliških policistov je do nesreče prišlo pri transportu bika na prikolico za prevoz živali, ko je žival v glavo brcnila 55-letnega moškega in ga, kot smo že poročali, hudo poškodovala. Moškega so s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana. Policisti bodo o ugotovitvah s poročilom seznanili pristojno tožilstvo.

Kradli denar, nakit, traktor, gorivo ...

V Ulici Slavka Gruma v Novem mestu je v petek neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev, vstopil v stanovanje in ukradel denar in nakit. Lastnico je oškodoval za 500 evrov.

V Spodnjih Vodalah na območju PP Sevnica je nekdo z dvorišča zidanice odpeljal kmetijski traktor TV 521, registrskih oznak NM-319.

V kraju Grm na območju PP Trebnje so neznanci z dvorišča podjetja ukradli okoli 500 kg odpadnega aluminija in povzročili za okoli 1000 evrov škode.

Na parkirnem prostoru na Otočcu je včeraj nekdo skozi vrata vlomil v osebni avtomobil in izmaknil torbico z dokumenti in denarnico. Lastnika je oškodoval za 1500 evrov.

Na parkirnem prostoru na Podbevškovi ulici v Novem mestu je neznanecvčeraj vlomil v rezervoar tovornega vozila in iztočil okoli 200 litrov goriva.

V Kočevju pa so konec tedna vlomili v trgovino, ukradli so gotovino in prehrambne izdelke. Škoda znaša okoli 200 evrov.

Afganistanec na osovini

Na mejni prehod Obrežje je v petek na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in med pregledom tovornega vozila na osovini našli skritega državljana Afganistana, ki se je poskušal izogniti mejni kontroli. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti so na območju Žuničev (PP Črnomelj) izsledili in prijeli še devet državljanov Afganistana, na območju Loč (PP Brežice) štiri državljane Iraka, na območju Slovenske vasi (PP Brežice) dva državljana Turčije, v Brežicah dva državljana Irana in v Slogonskem (PP Brežice) državljana Kosova. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.