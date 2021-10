V Brežicah odprtje prenovljenih starih železnih mostov prek Save in Krke

18.10.2021 | 13:40

Temeljito obnovljeni most preko Save in Krke sta s tradicionalnim prerezom traku odprla župan Občine Brežice Ivan Molan in minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak v družbi podžupanje Mile Levec, podžupana Bodana Palovšnika, predsednika DZ Igorja Zorčiča, predsednice sveta KS Brežice Alenke Černelič Krošelj, predsednika sveta KS Velike Malence Roberta Veličeviča in predstavnika izvajalca del obnove podjetja Rafael Sevnica Rafaela Drstvenška. Tako župan kot minister in predsednica sveta KS Brežice so v svojih nagovorih poudarili simbol mostu kot sodelovanja in povezovanja, ki je temelj za razvoj in doseganje ciljev. (vse fotografije: Občina Brežice)

Brežice - V Brežicah so konec tedna sprostili promet po prenovljenih starih železnih mostovih prek Save in Krke, s čimer so končali leta 2018 začeto prenovo in ju uradno odprli. Brežiška občina je za prenovo celotnega mostovnega kompleksa s cestiščem vred odštela nekaj manj kot 2,5 milijona evrov lastnega proračunskega denarja.

Po podatkih občine je prenova 66-metrskega mosta prek Krke in povezujočega cestišča stala približno 1,27 milijona evrov. Za prenovo dveh lokov mosta prek Save pa je pred prenovo mosta prek Krke odštela približno 1,1 milijona evrov.

Ob odprtju kuhali županov golaž

Program prireditve so sicer soustvarjali članice in člani Pihalnega orkestra Kapele in Gasilskega pihalnega orkestra Loče ter mažoretke iz ŠKD Mažoretke Dobova. Hkrati je na bližnji ploščadi pri HE Brežice na stojnicah potekala predstavitev turističnih društev iz brežiške občine in tekmovanje v kuhanju najboljšega županovega golaža.

Komisija v sestavi Alison Teodorovič, Roman Baškovič in Jože Prah je ocenjevala najlepše urejeno stojnico in najboljši županov golaž. Najboljši županov golaž so letos skuhali v TD Sromlje, nagrada za najlepše urejeno stojnico pa je prejelo TD Velike Malence.

Železni most zgrajen leta 1906 v tedanji Avstro-Ogrski, danes tehnični spomenik

Brežiška stara mostova s povezavo prek Save in Krke, ki sta za streljaj oddaljena od zlitja obeh rek, kot celoten objekt s kopenskim delom cestišča vred merita nekaj več kot 520 metrov. V času gradnje starega savskega mosta - končali so jo leta 1906 - pa je ta veljal za tretji najdaljši most v tedanji avstro-ogrski državi.

Most prek Save je zgrajen v dveh lokih, ki ju na sredini podpira kamnit steber, medtem ko se krški most pne le z enim lokom. Brežiški stari železni most je sicer ob tamkajšnjem gradu in vodnem stolpu eden od treh simbolov tega posavskega mesta. Most oz. mostova sta zaščitena kot tehnični spomenik.

Sicer pa sta mostova tudi del nove kolesarske povezave Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi. Brežiška občina bo namreč zgradila poldrugi kilometer kolesarske poti ob državni cesti na dolenjski strani starega mosta prek Krke, mimo Velikih Malenc do Krške vasi.

Dodatni 1,6-kilometrski del kolesarske povezave bodo uredili po lokalnih cestah. Celotna kolesarska povezava pa bo ob končanju projekta merila 4,3 kilometra. Vodila bo od brežiškega gradu in prek starih železnih mostov prek Save in Krke ter se na dolenjski strani Krke razcepila proti Čatežu ob Savi in Krški vasi.

M. K.

