Po prihodkih največja podjetja v JV Evropi: Gen-I dvanajsti, Krka na 24. in Revoz na 25. mestu

18.10.2021 | 18:30

Romunsko podjetje Automobile Dacia, enota francoskega Renaulta, se je lani ponovno uvrstila na prvo mesto lestvice SEE TOP 100, ki jo sestavljajo največja podjetja v jugovzhodni Evropi po skupnem prihodku. Najvišje uvrščeno slovensko podjetje je Petrol na devetem mestu, so sporočili iz poslovnega novičarskega portala jugovzhodne Evrope SeeNews.

Po podatkih portala je imelo podjetje Automobile Dacia lani 3,8 milijarde evrov prihodkov, kar je 26 odstotkov manj kot leto pred tem. Dobiček družbe se je medtem prepolovil na 61 milijonov evrov. Med razloge za upad prihodkov in dobička pri SeeNews izpostavljajo pandemijo covida-19, zaradi katere je moralo podjetje za več kot mesec dni ustaviti proizvodnjo. Dacia se obenem, skupaj z drugimi igralci na avtomobilskem trgu, sooča z velikim pomanjkanjem čipov.

Izmed slovenskih podjetij je najvišje mesto na lestvici SEE TOP 100 zasedel Petrol. Ta je s prihodki v višini 2,5 milijarde evrov zasedel deveto mesto, potem ko je bil na lestvici za leto 2019 na četrtem mestu.

Petrolu so sledili Gen-I na 12. mestu z 2,1 milijarde evrov prihodkov in Holding Slovenske elektrarne, ki je z 1,9 milijarde evrov prihodkov zasedel 17. mesto. Krka je lani ustvarila 1,5 milijarde evrov prihodkov in se tako uvrstila na 24. mesto, tik za petami ji je novomeški Revoz, kjer so lani ustvarili 1,4 milijarde evrov prihodkov.

Na lestvico so se iz Slovenije uvrstili še poslovni sistem Mercator, Lek, Gorenje, Belektron, Impol in Telekom Slovenije.

Kot ugotavljajo pri SeeNews, so se zaradi pandemije covida-19 skupni prihodki 100 največjih podjetij v jugovzhodni Evropi lani zmanjšali za sedem odstotkov na 120 milijard evrov v primerjavi z rekordnimi 129,3 milijardami evrov, ki so jih udeleženci lestvice vknjižili leta 2019.

Skupni dobiček teh podjetij je zabeležil še večji padec, saj je bil lani manjši za četrtino in je znašal 3,5 milijarde evrov.

"Prvič, odkar je SeeNews pred petnajstimi leti začel objavljati lestvico največjih podjetij v jugovzhodni Evropi, so trgovci na debelo in drobno prehiteli naftni in plinski sektor ter postali vodilni po skupnih prihodkih, dobičku in številu udeležencev na lestvici," je letošnjo lestvico komentirala glavna urednica pri SeeNews Nevena Krasteva.

Kot je pojasnila, so k dobrim rezultatom sektorja prispevali razmah spletne trgovine, enostavnejši postopki spletnega plačevanja in razvoj novih možnosti financiranja.

Nasprotno pa so se skupni prihodki naftnih in plinskih podjetij iz SEE TOP 100 zaradi gospodarske krize, nizkih svetovnih cen in prepovedi potovanj zmanjšali za četrtino, tako da je ta sektor na lestvici največ izgubil. Globalni prehod na zeleno energijo močno vpliva tudi na razvojne strategije naftnih in plinskih podjetij, saj jih sili v diverzifikacijo dejavnosti, so še zapisali pri SeeNews.

M. K.