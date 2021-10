Traktor na bok, avto na streho

19.10.2021 | 07:00

Sinoči ob 20.53 sta v bližini naselja Boršt, občina Brežice, trčila osebni avtomobil in traktor, ki je zapeljal s ceste in se prevrnil na bok. Gasilci PGE Krško so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka odklopili akumulatorja, s pivniki odstranili iztekle motorne tekočine, počistili cestišče in traktor postavili na kolesa. Poškodovanih ni bilo.

Danes zjutraj ob 5.28 sta v naselju Mali Slatnik, občina Novo mesto, trčila kombinirano vozilo in osebno vozilo, ki je zapeljalo s cestišča in se prevrnilo ter obstalo na strehi. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj in odklopili akumulator. Poškodovanih v nesreči ni bilo.

Vojni ostanki v gozdu

Ob 13.32 so pri naselju Štrit, občina Škocjan, v gozdu našli neeksplodirana ubojna sredstva. Pirotehniki so odstranili in na kraju uničili minometno mino, kalibra 81mm, italijanske izdelave, sedem minometnih min, kalibra 81mm, nemške izdelave in dva ostanka minometnih min, vse ostanek iz druge svetovne vojne.

Zagorelo na pogorišču

Ob 15.32 je na Kidričevi ulici v Kočevju zopet zagorelo na pogorišču zapuščenega objekta. Gasilci PGD Kočevje so pogasili in porušili leseno steno.

Odklenili so ji avto

Ob 16.32 so krški poklicni gasilci posredovali v naselju Spodnje Dule v občini Krško, kjer so se občanki na osebnem vozilu zaklenila vrata. Gasilci so s tehničnim posegom vrata vozila odprli.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8:00 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE RODINE, na izvodu RODINE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAL, izvod Proti Podrebri.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRISTAVA, na izvodu PRISTAVA in TP ROŽNI VRH, na izvodu PROTI PRISTAVI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Brežice žaga, nizkonapetostno omrežje – Žaga KB, NNO Črnc, predvidoma med 8:00 in 10:00 uro.

