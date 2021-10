Za muzej bo treba pridobiti še gradbeno dovoljenje

Stari župnijski dom v Škocjanu načrtujejo preurediti v Knobleharjev muzej.

Škocjan - Občina Škocjan s projektom prve faze obnove starega župnišča v Škocjanu, v katerem želi urediti muzej dr. Ignacija Knobleharja, ni bila uspešna na javnem razpisu ministrstva za kulturo.

Projekt ni bil odobren, ker občina za projekt ni predložila gradbenega dovoljenja, ki pa po navedbah projektanta do prijavljene ureditve sploh ni bilo potrebno. Občina je zdaj pristopila k novelaciji projekta in pripravi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. To bo osnova za prijavo projekta na različne razpise, na katerih upajo, da bodo uspešni. Brez zunanjih sredstev naložbe namreč sami ne bodo zmogli uresničiti.

Pridobitev denarja od drugod bo za uresničitev teh smelih načrtov škocjanske občine nujna, saj je projekt preureditve župnišča v muzej v celoti ocenjen na 830.000 evrov, kar sama lokalna skupnost ne bo zmogla. Vse popise gradbenih del in opreme v bodočem muzeju občina že ima.

Jože Kapler, župan občine Škocjan

Prenova bo dosti stala, saj je stari župnijski dom - ta je last RKC, a občina ga je vzela v 25-letni brezplačni najem - že od dokončanja novega župnišča leta 2011 prazen in propada. Posledice so vidne: stavba je neogrevana in vlažna, omet odpada, obnovitvenih del bo veliko. Kot pravi župan Jože Kapler, bo treba obnoviti ogromno zidov, v katerih je vlaga, rešiti je treba odvodnjavanje, potrebna bo obnova vseh notranjih prostorov.

Načrtujejo sodoben muzej

dr. Ignacij Knoblehar

Pri vzpostavitvi muzeja bo sodeloval tudi Etnografski muzej, kjer hranijo Knobleharjevo afriško zbirko 230 predmetov, ki sodi med najstarejše afriške zbirke v Evropi. Pomoč je že zdavnaj obljubil dr. Marko Frelih, kustos muzeja, zadolžen za Afriko in Ameriko, ki že vrsto let dobro sodeluje z občino pri ohranjanju spomina na Knobleharja.

Župan Kapler pove, da bo muzej sodobno urejen in v njem ne bodo zgolj klasične postavitve. »Z digitalnimi vsebinami nameravamo stopiti v korak s časom, da bo zanimiv za mlajše generacije, šolske otroke in vse preostale, ki bodo želeli spoznati lik in delo velikega misijonarja,« razloži in doda, da bo v muzeju dobila svoj prostor tudi razstava o Gutenwerthu (srednjeveški trg, ki so ga leta 1473 uničili Turki, danes znan kot Otok pri Dobravi), urediti nameravajo še multivizijski center s 50 sedeži, dragocena pa je tudi večja vinska klet.

