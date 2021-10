Minister Vizjak predlagal Petanu, kako se lahko izogne plačilu davka

19.10.2021 | 08:00

Foto: Pop tv

V oddaji 24UR Zvečer so objavili posnetke ministra Andreja Vizjaka, ki je v času prve Janševe vlade nagovarjal podjetnika Bojana Petana v vojni za prevlado v Termah Čatež. Predlagal mu je, kako se izogniti plačilu davka. Obenem mu je ponujal sodelovanje države in nadzornega sveta, če bo pristal na njegove pogoje, poroča 24ur.com.

Kot je poročal spletni portal, je takratni gospodarski in aktualni okoljski minister Vizjak Petanu dejal, da je "glupo", da bi družba plačevala davek državi. Afera se je dogajala leta 2007, v času, ko je prva Janševa vlada napovedala vojno tajkunom, domačim menedžerjem, ki so z bančnimi krediti lastninili slovenska podjetja. Petan je bil z nasprotnega političnega pola, dolga leta član LDS, ki je vladala pred Janezom Janšo.

Hkrati je bil to čas, ko se je odvijal srdit spopad za privatizacijo Term Čatež. V prevzemni vlogi na eni strani DZS, ki jo lastniško obvladuje Petan, takrat 22-odstotni lastnik Term, in njemu naklonjena podjetja. Na drugi strani pa država z 20-odstotnim deležem na čelu s takratnim gospodarskim ministrom.

Kot je še poročal portal 24ur.com, je v ozadju bila, kot razkrivajo posnetki, resnica daleč od nepremostljivega sovraštva med Vizjakom ter SDS in Petanom in LDS. Javnost in politiko pa je že takrat zanimalo, zakaj se Vizjak vpleta v nakup in ali je presegel pooblastila. Minister je takrat zagotavljal, da ne gre za nobeno vpletanje in da ga kot ministra zanimajo prav vsa državna podjetja.

Na posnetkih pa je slišati, da je Vizjak Petanu na skrivnem sestanku ponujal premirje oziroma dogovor, kako se izogniti plačilu davka državi. Šlo je za nekaj čez 30 milijonov evrov, še poroča portal.

STA