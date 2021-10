Na Livadi dobili nove državne prvake v paranamiznem tenisu

19.10.2021 | 08:50

Novo mesto - Namizni tenis je v Sloveniji tudi med športniki invalidi zelo priljubljena športna panoga, zato je v soboto, 16.10. 2021, že tradicionalno, četrtič, Športno društvo SU Novo mesto v sodelovanju z Zvezo za šport invalidov Slovenije - Paralimpijskim komitejem organiziralo DP Slovenije v paranamiznem tenisu. Udeležilo se ga je več kot 90 športnikov iz vse Slovenije v 11 različnih tekmovalnih kategorijah, tako v moški kot v ženski konkurenci. Na prvenstvu so tudi letos sodelovali tudi mladi Novomeščani, Tilen Perko in Alen Bećirević.

»Veseli nas, da je Novo mesto postalo prepoznavno kot povezovalec obeh vidikov športa, saj sodelujemo v mednarodnem programu ITTF »One sport -One family«, pa tudi zato, da približamo šport invalidov vsem skupinam ljudi, tudi občankam in občanom Novega mesta,« poudarjajo v ŠD SU.

Uradno otvoritev turnirja je popestril Marijan Novina, zbrane pa je pozdravil tudi podžupan Mestne občine Novo mesto Boštjan Grobler, ki je ob zvokih Golice odigral tudi prvo žogico s tekmovalko Andrejo Dolinar.

Državni prvaki v posameznih kategorijah so postali: Edi Ravnjak, Tomaž Rabuzin, Luka Trtnik, Alen Bećirević, Anton Leber, Tonček Ribič in Silvo Slaček. V absolutni konkurenci, NT Open, je zmago slavil udeleženec paraolimpijskih iger v Tokiu Luka Trtnik. Pri ženskah so državne prvakinje v posameznih kategorijah postale Barbara Meglič, Karin Praček in Milana Krmelj, slednja je slavila zmago tudi v absolutni konkurenci.

Čestitamo vsem, tako dobitnikom naslovov državnih prvakov, kot tudi ostalim udeležencem, ki so se borili po najboljših močeh!

S. G.

Galerija