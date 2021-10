Zlati tamburaši - Belokranjci znova navdušili

19.10.2021 | 14:00

KUD Oton Župančič Vinica (foto: FB-stran društva)

Črnomelj, Vinica - Tamburaški orkester Dobréč, KUD Oton Župančič Vinica in tamburaški orkester Glasbene šole Črnomelj do zlatih priznanj v Šmartnem pri Litiji – Svetovni prvaki tudi z najboljšo solistko

Na 40. Festivalu tamburašev in mandolistov Slovenije so nastopile tudi tri belokranjske zasedbe in se prav vse odlično odrezale. Tamburaši KUD Oton Župančič Vinica so prejeli zlato plaketo, Tamburaški orkester Glasbene šole Črnomelj in Tamburaški orkester Dobréč pa zlati plaketi s pohvalo. Dobréč je prejel še posebno nagrado za program in priznanje za najboljšo solistko, Katjo Banovec Vrviščar.

Kot je v imenu Tamburaškega orkestra Dobréč pojasnila Ivona Begović, so njihov program sestavljale Tamburaške variacije, s katerimi so pokazali natančnost in tehniko, Zrejlo je žito z mlado pevko Kajo Rušnov in prvi stavek Koncerta za bisernico in tamburaški orkester, ki je nastal pod pisalom njihovega dirigenta Gregorja Zagorca. »Naziv uradno najboljših tamburašev ne samo na svetu, ampak tudi v Sloveniji je dodatno potrdilo, da res konstantno razvijajo glasbeno ustvarjalnost ter ogromno prispevajo k prepoznavnosti slovenske kulturne identitete in ohranjanju tamburaštva v svetu in Sloveniji,« je dejala Begovićeva.

Tamburaški orkester Glasbene šole Črnomelj se je pod vodstvom Antona Grahka, ki je vrsto let vodil prav Tamburaški orkester Dobréč in z njim sodeluje še danes, predstavil z Variacijami v miniaturah Adolfa Groebminga, Melodijo Antona Rubinsteina in ljudsko pesmijo Marko skače v priredbi Dražena Varge. »Z nastopom in oceno naših nastopov sem zadovoljen, kakovost nastopajočih je bila dobra, vsekakor pa nekateri orkestri s svojim znanjem izstopajo,« je dodal Grahek.

Solistka Katja Banovec Vrviščar in dirigent TO Dobréč Gregor Zagorc

Viničani prijetno presenečeni

Tokratno zlato še zdaleč ni prvo za KUD Oton Župančič Vinica na državnih srečanjih, je pa prvo za to generacijo viniških tamburašev pod vodstvom umetniške vodje Mojce Mravinec. V Šmartnem pri Litiji so se predstavili z Jasninim kolom Josipa Andrića in z združenimi ljudskimi pesmimi iz Prekmurja z naslovom Na obisku v Prekmurju po priredbi Damirja Zajca. Tretja skladba je bila slovenska popevka Zemlja pleše, prav tako po priredbi Damirja Zajca, s katero se je kot solistka na klarinetu predstavila Neža Žalec. »Ker je bil to naš krstni nastop na državnem srečanju, smo se vsi malo ustrašili hude konkurence starejših, izkušenejših skupin in orkestrov. Le optimistično smo sanjali o zlatem priznanju, vendar se je na koncu naš trud poplačal in kipeli smo od navdušenja,« je povedala Mravinčeva.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

Sabina Gosenca