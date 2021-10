Število okužb poskočilo (v regiji največ NM - 46), delež pozitivnih skoraj 32-odstoten

19.10.2021 | 11:00

Foto: Bobo

Sars-cov-2 v Sloveniji znova kaže zobe, včeraj smo zabeležili znatno poslabšanje epidemiološke slike.

Zgodilo se je, kar se je nakazovalo že konec tedna. Epidemija sars-cov-2, ki jo poganja delta različica novega koronavirusa, je po krajšem obdobju rahlega pešanja dobila nov zagon. Podatki Sledilnika za covid-19 kažejo, da so slovenske zdravstvene službe včeraj potrdile kar 1669 novih primerov okužbe, poskočil je tudi delež pozitivnih testov, in sicer na 31,9 odstotka. Prejšnji ponedeljek je bilo denimo potrjenih precej manj novih primerov okužbe. Ob 22-odstotnem deležu pozitivnih testov je bilo pozitivnih 1005 oseb. Pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ocenjujejo, da je v Sloveniji trenutni aktivno okuženih 13.090 oseb. Doslej je bilo pri nas potrjeno okuženih 310.170 ljudi, od tega 146.216 moških in 163.802 žensk.

Ključni so sicer podatki v slovenskih bolnišnicah, a trend, povezan s hospitalizacijami, sledi z najmanj tedenskim zamikom. Danes zjutraj se je po podatkih sledilnika v bolnišnicah zdravilo 421 covidnih bolnikov (včeraj 418), od katerih jih je 122 potrebovalo intenzivno terapijo (včeraj 120). V ponedeljek so umrle štiri osebe.

Precepljenost v Sloveniji zaenkrat ostaja nizka, polno cepljenih je 50,6 odstotka prebivalstva.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 32 covidnih bolnikov (tudi včeraj 32), od tega osem na intenzivni terapiji. Sprejeli so šest novih pacientov, jih pet odpustili, eden pa je žal umrl.

V SB Brežice covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 46, Črnomelj 24, Kočevje 21, Trebnje 12, Metlika 8, Mirna Peč 7, Straža 5, Šentjernej, Žužemberk in Dolenjske Toplice 4, Ribnica, Semič, Mirna in Škocjan 2, Mokronog Trebelno in Loški Potok 1

Posavje - Brežice 37, Krško 23, Sevnica 8, Radeče 5, Kostanjevica ob Krki in Bistrica ob Sotli 1

M. K.