Traktorist močno pijan trčil v ciprese ob hiši, se sprl z lastnikom, ga udaril in odpeljal

19.10.2021 | 12:00

Na Obrežju so zasegli včeraj v Švici ukraden avtomobil. (foto: PMP Obrežje)

Policisti PP Dolenjske Toplice so bili včeraj okoli 15.30 obveščeni o prometni nesreči na območju Žužemberka, kjer naj bi voznik kmetijskega traktorja trčil v ciprese ob stanovanjski hiši, se sprl z lastnikom, ga udaril in odpeljal s kraja. Kršitelja so našli - ugotovili so, da je nesrečo zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča povzročil 51-letni traktorist, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,15 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov in javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pijan in brez vozniškega dovoljenja

Med kontrolo prometa v Stari vasi - Bizeljsko so policisti včeraj okoli 17. ure ustavili voznika osebnega avtomobila Ford focus. Ugotovili so, da 57-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,85 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Trije brez vozniške so zdaj tudi brez avta

Policisti PP Šentjernej so med kontrolo prometa v naselju V ograji ustavili voznika osebnega avtomobila Seat cordoba. 65-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil brez registrskih tablic. Policisti PPP Novo mesto so pri Korenitki ustavili 69-letnega voznika osebnega avtomobila Fiat punto, ki je prav tako vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. V minuli noči pa so brežiški policisti v Brežicah ustavili 26-letnega voznika osebnega avtomobila brez vozniškega dovoljenja. Vsem so vozila zasegli in o kršitvah z obdolžilnimi predlogi seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine - ukradli celo že vgrajena okna in vrata

Na parkirnem prostoru na Cesti brigad v Novem mestu je v noči na ponedeljek nekdo iz tovornega vozila ukradel električno ročno orodje.

Na območju Boršta (PP Brežice) so v isti noči iz delovnega stroja odnesli akumulator.

V Vrhpeči je med 15. 10. in 18. 10. neznanec iz odklenjenega rezervoarja delovnega stroja iztočil okoli 200 litrov goriva.

V noči naponedeljek je v Dolenjskih Toplicah nekdo skozi vrata vlomil v gostinski lokaln in ukradel menjalni denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1300 evrov škode.

Iz nedograjene stanovanjske hiše v kraju Šedem na območju PP Krško je nekdo ukradel šest vgrajenih oken in vrata. Škode je za okoli 2500 evrov.

Zadimil vas

V minuli noči je občan policiste obvestili o kurjenju in zadimljenju na območju krajevne skupnosti Bučna vas. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je zadimljenje povzročil 41-letni moški iz naselja Brezje, ki je na dvorišču kuril električne vodnike. Zoper kršitelja bodo podali predlog pristojnemu prekrškovnemu organu za okolje in prostor.

Na Obrežju zasegli ukraden Audi Q5

Minulo noč je na mejni prehod Obrežje na izstop iz Slovenije pripeljal 29-letni državljan Francije, voznik osebnega avtomobila Audi Q5 švicarskih registrskih oznak. Policisti so med preverjanjem v schengenskem informacijskem sistemu ugotovili, da je bil Audi včeraj ukraden v Švici. Vozilo so zasegli, okoliščine še preverjajo, o ugotovitvah pa bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Ilegalni migranti

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila slovenskih registrskih oznak. Policisti so pri pregledu tovornega vozila odkrili tri državljane Indije, državljana Pakistana in državljana Afganistana. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti so poleg tega na območju Loč (PP Brežice) izsledili in prijeli dva državljana Afganistana in na območju Preloke (PP Črnomelj) štiri državljane Afganistana.

M. K.