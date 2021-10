VIDEO: Šmarčni priznanje ljudskih src

19.10.2021 | 13:15

Vse fotografije: Občina Sevnica

Na nedavnih Dnevih Slovenskega turizma v Postojni so podelili priznanja v sklopu jubilejnega, 30. projekta ''Moja dežela lepa in gostoljubna''. V posebni kategoriji ''glas ljudstva'' je prvo mesto v kategoriji mestnih, trških in vaških jeder osvojila Šmarčna, ''z občutkom in veliko predanostjo vaščanov urejen in družbeno angažiran kraj v krajevni skupnosti Boštanj,'' kot sporočajo iz sevniške občine.

Čestitko Šmarčankam in Šmarčanom ob osvojenem priznanju sta namenila župan Srečko Ocvirk in predstavnik Sveta Krajevne skupnosti Boštanj Vinko Knez v družbi predsednice Turistične zveze občine Sevnica Annemarie Culetto. V imenu vaščanov Šmarčne se je srečanja udeležil in priznanje predstavil Ciril Dolinšek.

Prejem priznanja bo Turistična zveza občine Sevnica sicer še posebej obeležila v novembru, v sklopu prireditev ob občinskem prazniku.

So pa utrinke omenjenega srečanja Sevničani združili v spodnjem videu ...

M. K.

