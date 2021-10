Vizjak o posnetku pogovora s Petanom kot o konstruktu, Hojs o staremu prisluhu

19.10.2021 | 14:40

Andrej Vizjak (foto: M. Ž., arhiv DL)

Plačevanje davkov je nujno in za tem stojim, je v prvem odzivu po objavi posnetka, na katerih naj bi kot takratni gospodarski minister podjetniku Bojanu Petanu svetoval, kako se izogniti plačilu davka, poudaril okoljski minister Andrej Vizjak. Posnetek in njegovo celotno montažo je označil za manipulacijo.

Na včerajšnje poročanje televizije POP TV, ki je postregla s posnetkom, ki naj bi nastal leta 2007 in v katerem je slišati takratnega ministra za gospodarstvo in današnjega ministra za okolje Andreja Vizjaka, kako poslovneža Bojana Petana pregovarja k sodelovanju, s katerim bi se lahko pri prevzemu Term Čatež izognil plačilu davka, se je danes odzval tudi Vizjak. Ta zatrjuje, da je v ozadju gonja proti njemu, posnetek pa da je ''konstrukt,'' ''lepljenka'' in ''manipulacija.'' O avtentičnosti posnetka dvomi, njegov namen pa je po Vizjakovih besedah diskreditacija in likvidacija ministra. ''Govorite o posnetkih, starih 14 let. Mislim, da so konstrukt,'' je dejal ter priznal, da se je tako kot z drugimi direktorji večkrat srečal tudi s Petanom, a da kot minister nikoli ni imel neposredne vloge pri Termah Čatež.

''Gre za lepljenko različnih izjav. Mogoče so tudi moje,'' je dejal, že pred njegovo izjavo za javnost pa se je prek Twitterja oglasil minister za notranje zadeve Aleš Hojs, ki zadevo vidi nekoliko drugače. Kot je navedel sam, se je z njo srečal že ''pred časom,'' pri čemer jo je označil za ''prisluh.'' ''Več let star prisluh ministra Vizjaka mi je bil predstavljen že pred časom,z opozorilom,da bo ob pravem času predvajan in uporabljen za rušenje njega in vlade,'' je zapisal Hojs. Same vsebine notranji minister sicer ni komentiral, hkrati ni izdal, kdo so ti, ki so mu posnetek že ''predstavili.''

Tonin in Počivalšek pričakujeta Vizjakova pojasnila

Prvaka koalicijskih strank NSi in SMC Matej Tonin in Zdravko Počivalšek pričakujeta pojasnila okoljskega ministra Andreja Vizjaka glede objavljenega posnetka pogovora s podjetnikom Bojanom Petanom. "Z izkušnjami sem prišel do tega, da kar se objavi na televiziji, ni nujno res," je dejal Počivalšek. Tonin pa želi Vizjakova pojasnila črno na belem.

"Medijskih umorov, takih in drugačnih, sem navajen, tako da počakajmo," je ob robu vladnega obiska obalno-kraške regije dejal prvak SMC in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Počivalšek. Po njegovih besedah je najprej treba priti do odgovora na vprašanje, kaj to je. "Verjamem, da bo minister Vizjak znal pojasniti vsako podrobnost," je dejal Počivalšek.

Tudi v NSi po Toninovih besedah čakajo na "natančna in podrobna" pojasnila, ki jim jih je Vizjak tudi obljubil. Na podlagi teh pojasnil bo stranka sprejela konkretne odločitve, je napovedal njen predsednik in obrambni minister.

"Čakamo na njegova pojasnila. Jaz kot državljan sem dolžan plačevati davke in jih plačujem. Bom povedal svoje mnenje in mnenje NSi, ko dobimo ministrova pojasnila," je ponovil Tonin in dodal, da jih želi videti črno na belem.

"Ne bom se odločal na suho, na podlagi tega, kar sem slišal iz druge roke. Želim slišati konkretno od njega," je bil jasen Tonin.

R. T.; STA