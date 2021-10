FOTO: Dva trčila pri Metnem Vrhu

19.10.2021 | 19:00

Nesreča pri Metnem Vrhu (fotografije: PGD Sevnica)

Dopoldne ob 9.46 sta na regionalni cesti pri Metnem Vrhu, občina Sevnica, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, nudili pomoč reševalcem in policistom, izvlekli vozilo in očistili vozišče. Reševalci NMP Sevnica so oskrbeli in nato v ZD Sevnica prepeljali poškodovani osebi.

S ceste na travnik

Ob 9.32 je na cesti Trebnje-Mirna v bližini odcepa za naselje Dol pri Trebnjem, občina Trebnje, osebno vozilo zapeljalo s ceste na travnik, se prevrnilo in obstalo na boku. Poškodovala se je ena oseba. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali mesto dogodka, nudili pomoč poškodovanemu vozniku do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in dežurne zdravnice ZD Trebnje, ki so poškodovanega oskrbeli ter ga prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci so odklopili akumulator ter opravili pregled vozila zaradi možnosti iztekajočih motornih tekočin. Do vpliva na okolje ni prišlo.

Skoraj tri tisoč uporabnikov uro brez elektrike

Ob 15.01 je bila na širšem območju Novega mesta na desni strani reke Krke prekinjena oskrba z električno energijo zaradi pretrganega električnega kabla na daljnovodu. V izpadu je bilo 19 transformatorskih postaj in okoli 2961 uporabnikov. Dežurni delavci Elektra so okvaro odpravili do 16.00 ure.

Jutri bo motena oskrba z vodo

Komunala Sevnica obvešča uporabnike pitne vode na vodovodu Sevnica - območje Planinske ceste, da bo jutri predvidoma od 7. do 14. ure motena oskrba z vodo zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

M. K.