Enemu med vožnjo zagorela pnevmatika, drugemu motor; nesreča motorista

20.10.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 18.04 so na Šmarješki cesti v Novem mestu opazili, da na osebnem vozilu med vožnjo gori pnevmatika. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so vozilo pregledali s termo kamero. Do požara ni prišlo. Na kraju so bili policisti.

Ob 22.58 je na regionalni cesti Velike Lašče - Ortnek, občina Ribnica, zagorelo osebno vozilo v motornem delu. Gasilci PGD Ribnica in PGD Velike Poljane so požar pogasili. Vozilo je uničeno.

Nesreča motorista

Ob 16.40 se je na cesti med Livoldom in Mozljem v občini Kočevje zgodila prometna nesreča. Motorist je s cestišča zapeljal na brežino in se hudo poškodoval. Poleg reševalcev in policije so posredovali tudi gasilci PGD Livold, ki so zavarovali kraj nesreče, nudili zavarovanje kraja pristanka helikopterja HNMP Slovenske vojske in razsvetljevali kraj nesreče. Poškodovanega motorista so s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEDENJ, TP JANKOVIČ, TP PRIBINCI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 13.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLŽ;

- od 8.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEŠNICA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MOKRO POLJE;

- od 11.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. MOKRO POLJE;

- od 13.00 do 15.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POLHOVICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAGORICA PRI ŠEVNICI.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Srasle, nizkonapetostno omrežje – Bajc predvidoma med 9.00 in 14.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Jablance Gorjanci, nizkonapetostno omrežje – Zavode med 8. in 12. uro; na področju nadzorništva Krško okolica pa na območju TP Spar Senovo, nizkonapetostno omrežje – Hiše proti Brestanici med 8. in 13. uro.

