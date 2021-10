Tako pijan, da ni opazil, da se mu dobesedno kadi pod nogami

20.10.2021 | 10:30

Simbolna slika (foto: Profimedia)

Včeraj okoli 18. ure so bili novomeški policisti obveščeni o vozniku osebnega avtomobila, ki naj bi nevarno vozil po Šmarješki cesti, gorela naj bi mu guma na vozilu. Policisti so voznika izsledili in ustavili. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, vendar ga je odklonil. Ugotovili so, da je najverjetneje že dalj časa vozil s praznimi pnevmatikami, zato se je izpod koles kadilo. Med postopkom je 68-letni kršitelj žalil policiste in ni upošteval njihovih opozoril in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov in javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog.

Poškodovan nič kriv voznik

Sevniški policisti so bili včeraj okoli 8.30 obveščeni o prometni nesreči na cesti med Planino in Sevnico. Opravili so ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 26-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi nepravilnega prehitevanja trčila v avtomobil 65-letnega voznika, ki je vozil pred njo in je pravilno zavijal levo. Lažje poškodovanega voznika so oskrbeli v brežiški bolnišnici. Povzročiteljici nesreče bodo policisti izdali plačilni nalog.

Pijan se je prevrnil

O prometni nesreči v bližini Dola pri Trebnjem so bili policisti včeraj obveščeni okoli 9.30 ure. 27-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Lažje poškodovanega povzročitelja so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je moški vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka ga je imel 0,60 miligrama. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Na znake policistov ni ustavil, vijugal je naprej ...

Okoli 18. ure je policiste občan obvestil o nezanesljivi vožnji voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes, ki je peljal iz smeri Novega mesta proti Trebnjem ter ogrožal druge udeležence v prometu. Policisti so se takoj odzvali, voznika izsledili in ga ustavljali s pomočjo svetlobnih in zvočnih signalov. Teh pa ni upošteval, nadaljeval je z vijuganjem po vozišču in zapeljal v Prapreče, kjer je avtomobil vendarle ustavil. 70-letniku so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, ki ga je odklonil, prav tako ni sodeloval v postopku. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomili v lokal, avto, podjetje in prodajalno



V noči na torek je na Hrastu pri Jugorju nekdo iz gostinskega lokala ukradel okoli 400 evrov. Okoliščine policisti še preverjajo.

V Srednjem Grčevju je v isti noči neznanec na parkirnem prostoru stanovanjske hiše vlomil v osebni avtomobil. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V minuli nočipa je v Šentjerneju nekdo vlomil v prodajalno. Policisti okoliščine vloma še preiskujejo.

V Kočevju pa je neznani storilec vlomil v poslovne prostore in ukradel več kosov različnega ročnega orodja. Podjetje je oškodoval za okoli 1.000 evrov.

Med migranti največ Afganistancev

Policisti so na območju Balkovcev (PP Črnomelj) izsledili in prijeli sedem državljanov Afganistana, v Dragatušu državljana Maroka, na območju Miličev (PP Črnomelj) tri državljane Afganistana, v Podgračenem (PP Brežice) štiri državljane Afganistana in na Obrežju prav tako štiri državljane Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.